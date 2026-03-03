Преемник BMW X4 впервые засветился во время испытаний (фото)

Новый BMW iX4 сфотографировали во время тестов. Преемник модели X4 будет электрокаром с запасом хода 800 км.

Электрокроссовер BMW iX4 дебютирует во второй половине нынешнего года и поступит в производство на предприятии в Венгрии с декабря. Пока же его тестируют за полярным кругом в Швеции, сообщает сайт Autoevolution.

Электрокар будет иметь запас хода в 800 км Фото: autoevolution.com

Новый BMW iX4 оклеили камуфляжной пленкой, однако детали его дизайна можно разглядеть. Как и предшественник BMW X4, он представляет собой купе-кроссовер с аркообразной крышей и заостренным задним спойлером.

Вместе с тем, дизайн передней части дает понять, что электрокар является собратом нового BMW iX3, то есть построен на электрической платформе Neue Klasse. Две модели будут иметь идентичную компоновку салона с тоненьким экраном на всю ширину передней панели.

Преемник BMW X4 останется купе-кроссовером Фото: autoevolution.com

Электромобиль BMW iX3 поделится и силовыми установками. В частности, новый BMW iX4 50 xDrive получит два мотора общей мощностью 469 л. с. и сможет стартовать до сотни за 4,9 с. Ожидается и более доступная версия 40 xDrive, однако ее характеристики пока не известны.

Компоновка салона будет такой же, как и у BMW iX3 Фото: BMW

Новый BMW iX3 также станет донором батареи емкостью 108,7 кВт∙ч. Запас хода BMW iX4 превысит 800 км.

