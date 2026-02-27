Кардинальные изменения: самый спортивный Range Rover нового поколения заметили на тестах (фото)

Новый Range Rover Velar 2027 засветился во время испытания. Модель существенно изменится и превратится в электрический купе-кроссовер.

Кроссовер Range Rover Velar второго поколения презентуют в конце нынешнего года, а его производство стартует в начале 2027-го. Пока же прототипы модели сфотографировали во время тестов за полярным кругом в Швеции. Об этом сообщает британское издание Autocar.

Range Rover Velar станет купе-кроссовером Фото: Autocar

Тестовый Range Rover Velar оклеили камуфляжной пленкой, однако изменения новой модели все же заметны. Видно, что она станет купе-кроссовером с низкой крышей и большим углом наклона задних стоек. У нее длинный капот, высокая оконная линия и выдвижные дверные ручки как у модели нынешней генерации.

Хотя на фото видна широкая решетка радиатора, известно, что новый Range Rover Velar 2027 станет электрокаром. Его построят на платформе EMA, которую также будет использовать авангардный Jaguar Type 00.

Ожидается, что электромобиль Range Rover Velar получит полноприводную двухмоторную установку мощностью 550 сил с большой батареей емкостью 100 или 117 кВт∙ч от электрического Range Rover.

Кроссовер получит электрическую установку Фото: Autocar

Хотя кроссовер Range Rover Velar является самой спортивной моделью бренда, в электрическом исполнении он сохранит неплохие внедорожные способности.

Кстати, электромобилем будет и младший брат Land Rover Defender, который тоже выйдет на рынок в 2027 году.

