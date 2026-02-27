Кардинальні зміни: найспортивніший Range Rover нового покоління помітили на тестах (фото)

Новий Range Rover Velar 2027 засвітився під час випробування. Модель суттєво зміниться і перетвориться на електричний купе-кросовер.

Кросовер Range Rover Velar другого покоління презентують у кінці нинішнього року, а його виробництво стартує на початку 2027-го. Поки ж прототипи моделі сфотогарфували під час тестів за полярним колом у Швеції. Про це повідомляє британське видання Autocar.

Range Rover Velar стане купе-кросовером Фото: Autocar

Тестовий Range Rover Velar обклеїли камуфляжною плівкою, проте зміни нової моделі все ж помітні. Видно, що вона стане купе-кросовером із низьким дахом та великим кутом нахилу задніх стійок. У неї довгий капот, висока віконна лінія та висувні дверні ручки як у моделі нинішньої генерації.

Важливо

Тест-драйв Range Rover Velar: джентльмен, який не боїться бруду

Хоча на фото видно широку решітку радіатора, відомо, що новий Range Rover Velar 2027 стане електрокаром. Його збудують на платформі EMA, яку також використовуватиме авангардний Jaguar Type 00.

Відео дня

Очікується, що електромобіль Range Rover Velar отримає повнопривідну двомоторну установку потужністю 550 сил із великою батареєю ємністю 100 або 117 кВт∙год від електричного Range Rover.

Кросовер отримає електричну установку Фото: Autocar

Хоча кросовер Range Rover Velar є найспортивнішою моделлю бренду, в електричному виконанні він збереже непогані позашляхові здібності.

До речі, електромобілем буде і молодший брат Land Rover Defender, який теж вийде на ринок у 2027 році.

Також Фокус писав про інноваційний Land Rover 2004 року з дверима як у Lamborghini й камерами замість дзеркал.