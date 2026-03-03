Наступник BMW X4 вперше засвітився під час випробувань (фото)
Новий BMW iX4 сфотографували під час тестів. Наступник моделі X4 буде електрокаром із запасом ходу 800 км.
Електрокросовер BMW iX4 дебютує у другій половині нинішнього року та надійде у виробництво на підприємстві в Угорщині з грудня. Поки ж його тестують за полярним колом у Швеції, повідомляє сайт Autoevolution.
Новий BMW iX4 обклеїли камуфляжною плівкою, проте деталі його дизайну можна розгледіти. Як і попередник BMW X4, він є купе-кросовером із аркоподібним дахом та загостреним заднім спойлером.Важливо
Разом із тим, дизайн передньої частини дає зрозуміти, що електрокар є побратимом нового BMW iX3, тобто збудований на електричній платформі Neue Klasse. Дві моделі матимуть ідентичне компонування салону із тоненьким екраном на всю ширину передньої панелі.
Електромобіль BMW iX3 поділиться і силовими установками. Зокрема, новий BMW iX4 50 xDrive отримає два мотори загальною потужністю 469 к. с. та зможе стартувати до сотні за 4,9 с. Очікується і доступніша версія 40 xDrive, проте її характеристики наразі не відомі.
Новий BMW iX3 також стане донором батареї ємністю 108,7 кВт∙год. Запас ходу BMW iX4 перевищить 800 км.
