Наступник BMW X4 вперше засвітився під час випробувань (фото)

Новий BMW iX4 сфотографували під час тестів. Наступник моделі X4 буде електрокаром із запасом ходу 800 км.

Електрокросовер BMW iX4 дебютує у другій половині нинішнього року та надійде у виробництво на підприємстві в Угорщині з грудня. Поки ж його тестують за полярним колом у Швеції, повідомляє сайт Autoevolution.

Електрокар матиме запас ходу в 800 км Фото: autoevolution.com

Новий BMW iX4 обклеїли камуфляжною плівкою, проте деталі його дизайну можна розгледіти. Як і попередник BMW X4, він є купе-кросовером із аркоподібним дахом та загостреним заднім спойлером.

Важливо

Новий X5 і електрична "трійка": BMW випадково розкрила деталі майбутніх моделей (фото)

Разом із тим, дизайн передньої частини дає зрозуміти, що електрокар є побратимом нового BMW iX3, тобто збудований на електричній платформі Neue Klasse. Дві моделі матимуть ідентичне компонування салону із тоненьким екраном на всю ширину передньої панелі.

Відео дня

Наступник BMW X4 залишиться купе-кросовером Фото: autoevolution.com

Електромобіль BMW iX3 поділиться і силовими установками. Зокрема, новий BMW iX4 50 xDrive отримає два мотори загальною потужністю 469 к. с. та зможе стартувати до сотні за 4,9 с. Очікується і доступніша версія 40 xDrive, проте її характеристики наразі не відомі.

Компонування салону буде таким, як і в BMW iX3 Фото: BMW

Новий BMW iX3 також стане донором батареї ємністю 108,7 кВт∙год. Запас ходу BMW iX4 перевищить 800 км.

Між іншим, нещодавно під час тестів сфотографували і новий Range Rover Velar, який теж стане електрокаром.

Також Фокус розповідав про флагманський електрокросовер Skoda Peaq.