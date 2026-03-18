Зірка 70-х: в Україну привезли культовий 55-річний Corvette у новому стані (фото)

В Україні з’явився Chevrolet Corvette 1971 року в. Легендарний американський спорткар оснащений 270-сильним V8 і має невеликий пробіг.

Зараз спортивне авто виставили на продаж. Ціна Chevrolet Corvette в Україні становить 80 000 доларів — це чимало для такої моделі, проте варто відзначити, що вона в чудовому стані. Її подробиці розкрили Telegram-каналі AC Garage News.

Chevrolet Corvette 1971 року проїхав усього 53 тис. км

Заявлений пробіг Chevrolet Corvette 1971 року невеликий – 32,9 тис. миль (53 тис. км). У базі даних номерів зазначено, що авто завезли в Україну та поставили на облік у 2025 році.

Важливо

Спорткар Chevrolet Corvette C3 (третього покоління) зараз є колекційним раритетом. Таку модель виготовляли з 1968 по 1982 рік і найбільш цінними є саме ранні екземпляри.

Спортивне авто добре збереглося

Під капотом цього Chevrolet Corvette встановлено 5,7-літровий V8 потужністю 270 к. с., який працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 7,1 с, а максимальна швидкість становить 230 км/год.

Відео дня

Варто відзначити, що в 1971 році це була базова версія моделі, адже також випускали Chevrolet Corvette C3 із 7,4-літровими V8 потужністю до 425 сил.

