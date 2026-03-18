Звезда 70-х: в Украину привезли культовый 55-летний Corvette в новом состоянии (фото)

В Украине появился Chevrolet Corvette 1971 года выпуска. Легендарный американский спорткар оснащен 270-сильным V8 и имеет небольшой пробег.

Сейчас спортивное авто выставили на продажу. Цена Chevrolet Corvette в Украине составляет 80 000 долларов — это немало для такой модели, однако стоит отметить, что она в отличном состоянии. Ее подробности раскрыли Telegram-канале AC Garage News.

Chevrolet Corvette 1971 года проехал всего 53 тыс. км

Заявленный пробег Chevrolet Corvette 1971 года небольшой — 32,9 тыс. миль (53 тыс. км). В базе данных номеров указано, что авто завезли в Украину и поставили на учет в 2025 году.

Спорткар Chevrolet Corvette C3 (третьего поколения) сейчас является коллекционным раритетом. Такая модель производилась с 1968 по 1982 год и наиболее ценными являются именно ранние экземпляры.

Спортивное авто хорошо сохранилось

Под капотом этого Chevrolet Corvette установлен 5,7-литровый V8 мощностью 270 л.с., который работает в паре с 3-ступенчатой автоматической КПП. Разгон до 100 км/ч занимает 7,1 с, а максимальная скорость составляет 230 км/ч.

Стоит отметить, что в 1971 году это была базовая версия модели, ведь также выпускали Chevrolet Corvette C3 с 7,4-литровыми V8 мощностью до 425 сил.

