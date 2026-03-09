Классический Chevrolet Corvette 60-х поехал после 30 лет простоя на улице в палатке (видео)

В США смогли вернуть к жизни коллекционный Chevrolet Corvette 1961 года. Спорткар простоял 30 лет на улице под небольшим тентом.

Спорткар Chevrolet Corvette C1 перестали эксплуатировать в 1996 году. Об автомобиле рассказали в видео на Youtube-канале Hagerty.

Владелец Chevrolet Corvette Джулиан приобрел спорткар в 1969 году и довольно активно его эксплуатировал на протяжении четверти века. Впрочем, в 1996 году вышла из строя задняя подвеска и американец поставил его в палатку во дворе.

Авто хранилось в палатке Фото: скриншот / YouTube

Конечно, тонкий шатер не слишком защищал от непогоды, поэтому за 30 лет лакокрасочное покрытие кузова облущилось. Поскольку кузов Chevrolet Corvette стеклопластиковый, то он не заржавел.

Двигатель Chevrolet Corvette C1 восстановили без особых проблем. После того, как отремонтировали подвеску и установили новые тормоза, спорткар поехал. Все работы заняли три дня.

Chevrolet Corvette C1 ожидает реставрация Chevrolet Corvette C1 Фото: скриншот / YouTube

Теперь Chevrolet Corvette C1 ожидает реставрация. Это ценная модель, ведь в 1961 году изготовили всего 10 939 таких спорткаров. Их комплектовали 4,6-литровым V8, который в карбюраторном исполнении (как в этом авто) развивал от 230 до 270 сил.

