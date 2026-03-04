Раритеты среди мусора: обнаружена заброшенная коллекция редких ретро-авто (видео)

В США нашли заброшенную коллекцию раритетных спорткаров. Ретроавто стоят в сарае среди куч хлама.

Секретная коллекция из четырех заброшенных авто обнаружена в штате Миссури. О ней рассказали в видео на Youtube-канале Auto Archaeology.

Примечательно, что раритетные автомобили не брошены — у них есть владелец. Он спас ценные машины со свалки, однако так и не смог их отреставрировать. Они уже не один год стоят среди куч запчастей и разнообразного мусора.

Ретроавто — редкие модели концерна Chrysler 1970 года. После реставрации они бы могли стоить по 50-100 тыс. долларов или даже больше.

Три из четырех автомобилей одной модели — Plymouth Barracuda. Один из них — кабриолет с 6,3-литровым 335-сильным V8. Выпущено всего 2501 Barracuda 1970 года с откидной крышей.

Автомобили завалены кучами мусора и хлама Фото: скриншот / YouTube

Раритетом является и заряженный Plymouth AAR Cuda — серийная версия гоночного авто из чемпионата Trans-Am. Изготовили 2724 таких купе с 5,6-литровым 290-сильным мотором. Plymouth AAR Cuda способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить 220 км/ч.

Еще одно купе Plymouth Barracuda оснащено большим 7,2-литровым V8 на 390 л. с. Таких авто изготовили 1784. Этот же двигатель установлен под капотом и Dodge Challenger R/T, выпущен тиражом в 1690 экземпляров.

