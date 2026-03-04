Раритети серед сміття: виявлено занедбану колекцію рідкісних ретроавто (відео)

У США знайшли покинуту колекцію раритетних спорткарів. Ретроавто стоять у сараї серед куп мотлоху.

Секретна колекція із чотирьох занедбаних авто виявлена в штаті Міссурі. Про неї розповіли у відео на Youtube-каналі Auto Archaeology.

Примітно, що раритетні автомобілі не покинуті – у них є власник. Він врятував цінні машини зі звалища, проте так і не спромігся їх відреставрувати. Вони вже не один рік стоять серед куп запчастин та різноманітного сміття.

Ретроавто — рідкісні моделі концерну Chrysler 1970 року. Після реставрації вони б могли коштувати по 50-100 тис. доларів чи навіть більше.

Три з чотирьох автомобілів однієї моделі – Plymouth Barracuda. Один із них – кабріолет із 6,3-літровим 335-сильним V8. Випущено лише 2501 Barracuda 1970 року з відкидним дахом.

Автомобілі завалені купами сміття та мотлоху Фото: скриншот / YouTube

Раритетом є і заряджений Plymouth AAR Cuda – серійна версія гоночного авто із чемпіонату Trans-Am. Виготовили 2724 таких купе із 5,6-літровим 290-сильним мотором. Plymouth AAR Cuda здатен розігнатися до 100 км/год за 5,8 с і розвинути 220 км/год.

Ще одне купе Plymouth Barracuda оснащене великим 7,2-літровим V8 на 390 к. с. Таких авто виготовили 1784. Цей же двигун встановлено під капотом і Dodge Challenger R/T, випущено накладом у 1690 екземплярів.

