Рідкісний автодім Volkswagen 60-х поїхав після майже 40 років простою надворі (відео)

У США вдалося оживити раритетний автодім Volkswagen T1 1965 року. Майже чотири десятиріччя він стояв просто неба.

Дім на колесах Volkswagen T1 виявили у штаті Нью-Мексико та вирішили відновити. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі RedCanClassics.

Автодім на базі культового Volkswagen T1 є доволі рідкісним у наші дні. Вдалося встановити, що його припинили експлуатувати в 1987 році і залишили просто неба на звалищі.

За 39 років Volkswagen T1 місцями заіржавів, проте м’який клімат Нью-Мексико не дав кузову повністю згнити. У салоні автомобіля зібралися сміття та мотлох і довелося довго відмивати і відчищати його.

Автодім відправлять на реставрацію Фото: скриншот / YouTube

А от двигун Volkswagen T1 на диво добре зберігся. Після того, як його прочистили і змазали, підключили новий акумулятор та подали пальне, 1,5-літрова опозитна четвірка потужністю 51 к. с. без проблем завелася.

Двигун Volkswagen без проблем завівся Фото: скриншот / YouTube

Мало того, автодім Volkswagen T1 зміг проїхатися, хоча він доволі шумний, повільний і фактично не має гальм. Усі несправності планують виправити під час майбутньої реставрації.

