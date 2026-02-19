Із мотором W12 від Bentley: Volkswagen відновив найшвидший і найекстремальніший Golf (фото)

Унікальний Volkswagen Golf GTI W12-650 повертається. Найекстремальніший заряджений хетчбек уперше за довгі роки виїхав на дороги.

Надпотужний Volkswagen Golf GTI W12-650 2007 року відреставрували та перефарбували в червоний колір. Про це повідомляє сайт Motor1.

Кузов хетчбека розширили і занизили Фото: Volkswagen

Відновлення вражаючого авто присвятили до 50-річчя Volkswagen Golf GTI. Єдиний у своєму роді хетчбек варто очікувати на різноманітних автошоу упродовж цього року.

Важливо

3,5 с до сотні і запас ходу 800 км: Volkswagen показав стильний електропозашляховик (фото)

Volkswagen Golf GTI W12-650 — найекстремальніша версія моделі за всю її історію, яка так і не стала серійною. Концепт оснастили 6,0-літровим 650-сильним W12 твін-турбо від Bentley Continental GT, причому двигун встановили в базі — за передніми сидіннями.

У салоні встановили спортивні кермо та крісла, обшиті алькантарою Фото: Volkswagen

Найпотужніший та найшвидший Volkswagen Golf в історії здатен розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і розвинути 325 км/год. Хетчбек оснащений 6-ступінчастим автоматом від Volkswagen Phaeton і повним приводом. Передні гальма запозичили в Audi RS4, а задні — в Lamborghini Gallardo.

Відео дня

За сидіннями встановлений 6,0-літровий W12 від Bentley Continental GT Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf GTI W12-650 вирізняється широким заниженим кузовом, чималими повітрозабірниками та 19-дюймовими дисками. Його дах виготовили з карбону. У салоні встановили спортивні кермо та крісла, а в оздобленні використали алькантару.

До речі, недавно під час тестів помітили найшвидший кросовер Volkswagen.

Також Фокус повідомляв, що дизайнер Mercedes відродив найпершу модель AMG.