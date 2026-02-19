С мотором W12 от Bentley: Volkswagen обновил самый быстрый и экстремальный Golf (фото)

Уникальный Volkswagen Golf GTI W12-650 возвращается. Самый экстремальный заряженный хэтчбек впервые за долгие годы выехал на дороги.

Сверхмощный Volkswagen Golf GTI W12-650 2007 года отреставрировали и перекрасили в красный цвет. Об этом сообщает сайт Motor1.

Кузов хэтчбека расширили и занизили Фото: Volkswagen

Восстановление впечатляющего авто приурочили к 50-летию Volkswagen Golf GTI. Единственный в своем роде хэтчбек стоит ожидать на различных автошоу в течение этого года.

Volkswagen Golf GTI W12-650 — самая экстремальная версия модели за всю ее историю, которая так и не стала серийной. Концепт оснастили 6,0-литровым 650-сильным W12 твин-турбо от Bentley Continental GT, причем двигатель установили в базе — за передними сиденьями.

В салоне установили спортивные руль и кресла, обшитые алькантарой Фото: Volkswagen

Самый мощный и быстрый Volkswagen Golf в истории способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и развить 325 км/ч. Хэтчбек оснащен 6-ступенчатым автоматом от Volkswagen Phaeton и полным приводом. Передние тормоза позаимствовали у Audi RS4, а задние — у Lamborghini Gallardo.

За сиденьями установлен 6,0-литровый W12 от Bentley Continental GT Фото: Volkswagen

Volkswagen Golf GTI W12-650 отличается широким заниженным кузовом, большими воздухозаборниками и 19-дюймовыми дисками. Его крышу изготовили из карбона. В салоне установили спортивные руль и кресла, а в отделке использовали алькантару.

