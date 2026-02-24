Палаци на колесах: найрозкішніші та найдорожчі автобудинки у світі (фото, відео)

Будинки на колесах зазвичай доволі недешеві, проте деякі з них коштують як ексклюзивні суперкари та вражають своєю розкішшю на рівні елітних особняків.

Будинки на колесах на Заході користуються чималим попитом серед любителів мандрів на авто. Звісно, вони не можуть бути доступними, оскільки доволі великі за розмірами, а всередині зазвичай є кухня, ліжка, побутова техніка.

Утім, деякі моделі мають захмарну ціну в мільйони доларів. Зірки шоубізнесу для гастролів чи мільйонери для відпочинку замовляють розкішні пересувні палаци. Фокус визначив найдорожчі будинки на колесах у світі.

10 місце. Newmar King Aire – 1 615 360 доларів

Тривісний Newmar King Aire збудований на шасі вантажівки. У його салоні є вітальня із широкими шкіряними кріслами, спальня з великим ліжком, повноцінна кухня із мармуровим столом і великим холодильником та санвузол. Навіть для винної шафи місце знайшлося.

Відео дня

Важливо

Ексклюзив найвищого ґатунку: найдорожчі автомобілі в історії (фото)

9 місце. Russell Coach X3-45 VIP — 1 700 000 доларів

Інтер’єр Russell Coach X3-45 VIP оздобили шкірою страуса, деревом та мармуром. Усередині обладнали спальню, вітальню, кухню та одразу два санвузла.

8 місце. Reimers Fennek 6X6 – 1 860 000 доларів

Reimers Fennek 6X6 – екстремальний позашляховий автодім завдовжки 10 м на шасі повнопривідної вантажівки MAN. Він створений для найсуворіших умов, проте дорогий усередині. Його салон оздобили шкірою і деревом, а стеля є дзеркальною. Оснащення включає телевізори, супутниковий зв'язок, електроплиту з духовкою, холодильник, посудомийну машину та кавоварку.

Опитування Чи варто повернути пільгове розмитнення електромобілів, скасоване з 2026 року? Опитування відкрите до Так, потрібно продовжити розвиток "зеленого" транспорту в Україні Ні, пільги скорочують надходження до бюджету під час війни Повернути пільги тільки для недорогих бюджетних моделей, нульове розмитнення електричних Porsche і Rolls-Royce - це перебір Голосувати

7 місце. Mercedes Dembell Giga Space – 2 200 000 доларів

Автодім Dembell Giga Space створили на базі 530-сильної вантажівки Mercedes Actros. У його салоні встановлені ексклюзивні італійські меблі, а підлога покрита плиткою. Панорамний дах має змінне тонування. У вітальні створили лаунж-зону з кутовим диваном і великими телевізорами. Також є спальня, кухня і оздоблений мармуром санвузол.

6 місце. Anderson Mobile Estates – 2 500 000 доларів

Цей двоповерховий будинок на колесах загальною площею 111 кв. м створили для Вілла Сміта. В оздобленні використали шкіри на 300 000 доларів та граніту на $125 тис., а на кухні встановили стіл за $12 500. Окрім спальні, вітальні та ванної актор замовив собі гримерку. Також у салоні встановили 14 телевізорів і 100-дюймовий екран для проєктора.

5 місце. Prevost Loki – від 2 500 000 доларів

Тривісний автодім Prevost Loki вирізняється дорогими матеріалами усередині та дизайнерськими меблями. Він розрахований на чотири особи та має сучасну кухню і великий санвузол. Усередині встановили три телевізори.

4 місце. Newell 1849 – 2 800 000 доларів

13,7-метровий дім на колесах Newell 1849 має величезні спальню та кухню, а також отримав обладнання на кшталт стола з електроприводом. Утім, основна його "фішка" — спа-центр у задній частині з сауною і джакузі. Для них знадобився величезний бак із водою. Можна купити автодім і без спа-зони, тоді ціна Newell складе $2,5 мільйона.

3 місце. Marchi Mobile Elemment Palazzo – 3 500 000 доларів

Marchi Mobile Elemment Palazzo – не найдорожчий автодім у світі, але точно найоригінальніший. Його футуристичний дизайн – робота відомого стиліста Луїджі Колані. Двоповерховий дім на колесах сягає 12 метрів завдовжки, а його площа – 323 кв. м. Усередині є невеликий бар із коктейль-зоною, численні дивани та ліжка. На кухні встановили посудомийну машину та спеціальну установку для виготовлення льоду.

На даху Palazzo обладнали терасу. 510-сильний турбодизель дозволяє розвинути 150 км/год.

2 місце. Zenith – 5 000 000 доларів

Двоповерховий автодім Zenith завдовжки 16 м створили для чемпіона "Формули-1" Маріо Андретті. Усередині є 8 спальних місць, 3 санвузли, лаунж-зона гардероб та кухню із мінібаром. А ще встановили дизайнерські меблі з горіхового дерева, два домашні кінотеатри, справжній камін та підсвічування стелі у вигляді зоряного неба (як у Rolls-Royce).

Важливо

Тест-драйв Range Rover Velar: джентльмен, який не боїться бруду

1 місце. Volkner Performance S – 5 900 000 доларів

Автодім Volkner Performance S сягає 12 м завдовжки та має терасу на даху, а всередині є не лише кухня, спальня і велика ванна кімната, але й бар. Та найцікавіша деталь – гараж із ексклюзивним суперкаром Ferrari LaFerrari. Саме через це ціна Volkner Performance S є рекордною.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні створили автодім на базі ГАЗ-66.

Також ми писали про недорогий електричний дім на колесах Kia.