З холодильником та диваном: на Волині зі старого ГАЗ-66 зробили зручний будинок на колесах (фото)

Старий радянський вантажний автомобіль ГАЗ-66 отримав нове життя у Волинській області, де із нього зробили зручний дім на колесах. Усередині є все необхідне для життя.

Тепер вантажівка використовується для подорожей і відпочинку. Про несподівану трансформацію ГАЗ-66 розповіла тревел-блогерка Наталя Оксенюк на своїй сторінці у Facebook, показавши кадри будиночка зсередини.

Жінка почала свій огляд з входу усередину. Він розміщений ззаду: зайти можна завдяки металевим сходам, які під час руху вантажівки просто знімають. Східці зручні як для людей, так і для тварин, оскільки на кадрах видно, як собаки пані Наталі безперешкодно долають їх.

Колаж Фокус | вхід до будиночка на колесах у старому ГАЗ-66

Усередині будиночка встановлені кілька шафок. Також є холодильник для зберігання продуктів та їжі під час мандрівок: за потреби, як розповіла блогерка, його можна просто підключити. Поруч встановлена раковина, вода до крана потрапляє через бак, який встановлюється на даху автомобіля.

Колаж Фокус | кухонне обладнання у будинку на колесах

Посеред кімнати також розкинувся стіл, довкола якого — круговий диван. Наталя Оксенюк розповіла, що за необхідності стіл легко складається, як і сидіння. У такий спосіб меблі трансформуються у велике ліжко.

Колаж Фокус | ліжко та стіл у будинку на колесах

На запитання глядачів, чи не холодно усередині, жінка розповіла, що зовсім ні. Волиняни для комфорту установили там дизельний обігрівач, завдяки якому усередині тепло.

Реакція користувачів

Коментатори похвалили винахідливих волинян за таку розробку. Більшість користувачів зауважили, що робота вийшла на славу, і що в такому автомобілі зручно подорожувати.

"В умілих та хазяйських руках, машина те, що треба. Для відпочинку десь недалеко виїхати до лісу, до води, саме те! Молодці, так тримати", — зауважив один із коментаторів.

"Круто змайстрували, вмілі руки", — похвалила інша коментаторка.

Також у коментарях поцікавилися, чи великий розхід пального і чи не переробили автомобіль під дизельне пальне. На це авторка зауважила, що тут нічого не переробляли, "все рідне". А розхід дійсно значний: на 100 кілометрів затрачається 50 літрів бензину.

