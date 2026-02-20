С холодильником и диваном: на Волыни из старого ГАЗ-66 сделали удобный дом на колесах (фото)

Старый советский грузовой автомобиль ГАЗ-66 получил новую жизнь в Волынской области, где из него сделали удобный дом на колесах. Внутри есть все необходимое для жизни.

Теперь грузовик используется для путешествий и отдыха. О неожиданной трансформации ГАЗ-66 рассказала тревел-блогер Наталья Оксенюк на своей странице в Facebook, показав кадры домика изнутри.

Женщина начала свой осмотр со входа внутрь. Он размещен сзади: зайти можно благодаря металлическим ступенькам, которые во время движения грузовика просто снимают. Ступеньки удобны как для людей, так и для животных, поскольку на кадрах видно, как собаки Натальи беспрепятственно преодолевают их.

Коллаж Фокус | вход в домик на колесах в старом ГАЗ-66

Внутри домика установлены несколько шкафчиков. Также есть холодильник для хранения продуктов и еды во время путешествий: при необходимости, как рассказала блогерша, его можно просто подключить. Рядом установлена раковина, вода в кран попадает через бак, который устанавливается на крыше автомобиля.

Коллаж Фокус | кухонное оборудование в доме на колесах

Посреди комнаты также раскинулся стол, вокруг которого — круговой диван. Наталья Оксенюк рассказала, что при необходимости стол легко складывается, как и сиденья. Таким образом мебель трансформируется в большую кровать.

Коллаж Фокус | кровать и стол в доме на колесах

На вопрос зрителей, не холодно ли внутри, женщина рассказала, что совсем нет. Волыняне для комфорта установили там дизельный обогреватель, благодаря которому внутри тепло.

Реакция пользователей

Комментаторы похвалили изобретательных волынян за такую разработку. Большинство пользователей отметили, что работа получилась на славу, и что в таком автомобиле удобно путешествовать.

"В умелых и хозяйских руках, машина то, что надо. Для отдыха где-то недалеко выехать в лес, к воде, самое то! Молодцы, так держать", — отметил один из комментаторов.

"Круто смастерили, умелые руки", — похвалила другая комментаторка.

Также в комментариях поинтересовались, большой ли расход топлива и не переделали ли автомобиль под дизельное топливо. На это автор отметила, что здесь ничего не переделывали, "все родное". А расход действительно значительный: на 100 километров затрачивается 50 литров бензина.

