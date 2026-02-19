10 самых надежных авто 2026 года: какие модели не придется постоянно ремонтировать (фото)

Чтобы найти надежный автомобиль среди разнообразия выбора на современном рынке, стоит изучить отзывы других водителей и автоэкспертов. Среди моделей 2026 года уже определилась десятка фаворитов.

Топ самых надежных авто 2026 года, которые будут служить долго без серьезных проблем, составил сайт GoBankingRates со ссылкой на данные опросов и исследований компаний США. Большинство из представленных в рейтинге брендов оказались японскими.

Toyota Camry

В недавнем опросе американской компании Consumer Reports бренд Toyota занял первое место по надежности. Среднеразмерный седан Camry также получил наивысшую оценку в исследовании надежности автомобилей JD Power 2025 года.

Toyota Camry получил наивысшую оценку надежности в исследовании JD Power 2025 года

Toyota Prius

Авторы топа назвали Toyota Prius одним из самых надежных гибридов с подзарядкой от сети, экономно расходующим топливо. Такая модель подходит и для ежедневного передвижения по городу, и для длительных путешествий. Для Prius 2026 года не ожидается существенных изменений.

Toyota Prius подходит для ежедневной езды и длительных путешествий Фото: Тарас Брязгунов

Toyota Corolla

В список самых надежных авто 2026 года попала также Toyota Corolla, которая так же в этом году получит минимальные изменения — так что не принесет покупателям много неприятных сюрпризов.

Toyota Corolla сочетает надежность с доступностью Фото: Toyota

Subaru Forester

Consumer Reports отметила надежность и функции безопасности Subaru Forester, обеспечиваемые технологиями помощи водителю EyeSight и полным приводом. В 2025 году эта модель впервые получила гибридную опцию. В линейке 2026 года Forester добавил внедорожную модель Wilderness для любителей приключений.

Респонденты опросов отмечают надежность и безопасность Subaru Forester Фото: Subaru

Subaru Impreza

Другая модель Subaru — Impreza — заняла второе место в рейтинге надежности Consumer Reports и попала в их общую десятку лучших. Этот хэтчбек меньше Forester, однако благодаря надежному полному приводу имеет большой потенциал.

Subaru Impreza заняла вторую строчку в рейтинге надежности Consumer Reports Фото: Subaru

Lexus NX

Lexus, который является дочерней компанией японской Toyota, занял третье место в рейтинге надежности Consumer Reports. Модель NX авторы топа назвали идеальным автомобилем, который дает ощущение роскошной езды без потери качества.

Lexus NX дает ощущение роскошной езды, но при этом остается надежным авто Фото: Lexus

Lexus RX

RX просторнее NX — эта модель была первым кроссовером-внедорожником от Lexus. Последний раз она обновлялась в 2023 году, и при этом продолжает возглавлять рейтинги надежности.

Кроссовер-внедорожник Lexus RX возглавляет рейтинги надежности Фото: topgir.com.ua

Honda HR-V

Четвертое место в списке самых надежных автомобильных брендов по версии Consumer Reports заняла Honda. Относительно новая модель HR-V продолжает придерживаться традиционных стандартов надежности.

HR-V от Honda продолжает придерживаться стандартов надежности Фото: Honda

Kia Sorento Hybrid

В списке Consumer Reports марка Kia заняла десятое место, и авторы рейтинга отмечают, что Sorento Hybrid имеет высокий послужной список надежности. В отдельном исследовании компании эта модель была названа самым надежным внедорожником с тремя рядами сидений.

Sorento Hybrid от Kia назван самым надежным внедорожником с тремя рядами сидений Фото: Kia

Hyundai Elantra Hybrid

Elantra Hybrid от корейского бренда Hyundai существенно экономит топливо, что делает его хорошим вариантом для ежедневных поездок на работу. Также для этой модели предусмотрена надежная гарантия, покрывающая любые необычные дефекты.

Для гибридного авто Hyundai Elantra предусмотрена надежная гарантия Фото: Hyundai Motor

Напомним, 3 февраля эксперты американской организации Consumer Reports назвали лучшие авто года — японские модели победили в 6 из 10 номинаций рейтинга.

Американское агентство J.D. Power 18 февраля обнародовало результаты исследования, в котором выясняло, какими электромобилями больше всего довольны их владельцы.