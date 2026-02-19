Какими электромобилями больше всего довольны их владельцы, — исследование

Владельцы электрокаров с каждым годом все больше довольны своими авто. 96% опрошенных планируют и в будущем покупать электромобили.

Исследование удовлетворенности владельцев своими электромобилями провело американское агентство J.D. Power. Результаты обнародовали на его сайте.

Владельцы премиальных электрокаров больше довольны своими авто Фото: J.D. Power

Эксперты опросили 5741 владельца электрокаров 2025 и 2026 года выпуска и узнали их впечатления о новых авто. На основе их отзывов подсчитывают так называемый индекс удовлетворенности. В этом году он составил 786 баллов в премиальном сегменте и 727 — в массовом.

Это самые высокие показатели за всю историю исследования рынка электромобилей. Мало того, 96% респондентов отметили, что готовы и в дальнейшем покупать электрокары.

Важно

Качественные и надежные: американские эксперты назвали лучшие авто года (фото)

Исследование показало, что владельцы больше довольны электрокарами, чем плагин-гибридами. Среди основных причин улучшения показателей называют увеличение запаса хода электромобилей, улучшение их качества и развитие зарядной инфраструктуры.

Відео дня

В массовом сегменте лидирует Ford Mustang Mach-E Фото: J.D. Power

В премиум-классе больше всего довольны владельцы Tesla Model 3 (индекс 804) и Model Y (797), а меньше всего — Audi Q6 e-tron (690). В массовом сегменте больше всего пришлись по душе владельцам Ford Mustang Mach-E (760) и Hyundai Ioniq 6 (748), а меньше всего — Honda Prologue (623).

Ранее Фокус рассказывал о лучших доступных электромобилях 2026 года.

Также мы писали о самых надежных электрокарах из Китая.