Инновационные и беспроблемные: названы самые надежные электромобили из Китая за 2025 год (фото)

Обнародованы результаты исследования надежности китайских электрокаров. Лучшие модели определили в самых популярных сегментах рынка.

Самые надежные электромобили из Китая определило американское агентство J.D. Power, которое известно подобными исследованиями. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Эксперты J.D. Power опросили 5700 владельцев китайских электрокаров 57 различных марок, купленных 2-12 месяцев назад, и узнали об основных проблемах и неисправностях. В рейтинг попали как китайские производители, так и мировые бренды, которые выпускают свои модели в КНР.

Avatr 07 лидирует в сегменте среднеразмерных кроссоверов Фото: Changan

На основе этой информации подсчитали индекс надежности — чем он ниже, тем марка или модель выше в рейтинге.

Самый надежный бренд китайских электрокаров — Aito от Huawei. Среди глобальных автопроизводителей лидирует Mercedes-Benz.

Рейтинг надежности производителей электрокаров в Китае:

Aito— 123. Mercedes-Benz — 126. Tesla — 146. Firefly — 146. Xiaomi — 147. BMW — 163. Audi — 172. Nio — 175. Voyah — 179. Avatr — 180.

Определены и самые надежные электромобили в разных сегментах.

Полноразмерные кроссоверы:

Aito М9. Aito M8. Аito М7. Li Auto L8. Voyah Free.

Среднеразмерные кроссоверы:

Avatr 07. BYD Seal 05 EV. BYD Atto 2/Yuan UP. Tesla Model Y. BYD Atto 3/Yuan Plus.

Компактные седаны:

Tesla Model 3. Nio Firefly. BMW i3. Geely Galaxy EX2/Xingyuan. BYD Seal 06 GT.

Большие седаны:

Xiaomi SU7. Luxeed S9. IM L6.

Минивены:

Voyag Dream. BYD Denza D9. Wey Gaoshan.

