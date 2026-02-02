Підтримайте нас RU
Авто

Інноваційні і безпроблемні: названо найнадійніші електромобілі з Китаю за 2025 рік (фото)

Aito M9
Aito M9 — один із найнадійніших китйських електрокарів | Фото: Huawei

Оприлюднено результати дослідження надійності китайських електрокарів. Кращі моделі визначили у найпопулярніших сегментах ринку.

Найнадійніші електромобілі з Китаю визначило американське агентство J.D. Power, яке відоме подібними дослідженнями. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Експерти J.D. Power опитали 5700 власників китайських електрокарів 57 різних марок, куплених 2-12 місяців тому, та дізналися про основні проблеми та несправності. До рейтингу потрапили як китайські виробники, так і світові бренди, які випускають свої моделі в КНР.

Avatr 07
Avatr 07 лідирує в сегменті середньорозмірних кросоверів
Фото: Changan

На основі цієї інформації підрахували індекс надійності – чим він нижчий, тим марка чи модель вище в рейтингу.

Найнадійніший бренд китайських електрокарів – Aito від Huawei. Серед глобальних автовиробників лідирує Mercedes-Benz.

Рейтинг надійності виробників електрокарів у Китаї:

  1. Aito — 123.
  2. Mercedes-Benz — 126.
  3. Tesla — 146.
  4. Firefly — 146.
  5. Xiaomi — 147.
  6. BMW — 163.
  7. Audi — 172.
  8. Nio — 175.
  9. Voyah — 179.
  10. Avatr — 180.

Визначені і найнадійніші електромобілі в різних сегментах.

Повнорозмірні кросовери:

  1. Aito M9.
  2. Aito M8.
  3. Aito M7.
  4. Li Auto L8.
  5. Voyah Free.

Середньорозмірні кросовери:

  1. Avatr 07.
  2. BYD Seal 05 EV.
  3. BYD Atto 2/Yuan UP.
  4. Tesla Model Y.
  5. BYD Atto 3/Yuan Plus.

Компактні седани:

  1. Tesla Model 3.
  2. Nio Firefly.
  3. BMW i3.
  4. Geely Galaxy EX2/Xingyuan.
  5. BYD Seal 06 GT.
Великі седани:

  1. Xiaomi SU7.
  2. Luxeed S9.
  3. IM L6.

Мінівени:

  1. Voyah Dream.
  2. BYD Denza D9.
  3. Wey Gaoshan.

