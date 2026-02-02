Інноваційні і безпроблемні: названо найнадійніші електромобілі з Китаю за 2025 рік (фото)

Оприлюднено результати дослідження надійності китайських електрокарів. Кращі моделі визначили у найпопулярніших сегментах ринку.

Найнадійніші електромобілі з Китаю визначило американське агентство J.D. Power, яке відоме подібними дослідженнями. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Експерти J.D. Power опитали 5700 власників китайських електрокарів 57 різних марок, куплених 2-12 місяців тому, та дізналися про основні проблеми та несправності. До рейтингу потрапили як китайські виробники, так і світові бренди, які випускають свої моделі в КНР.

Avatr 07 лідирує в сегменті середньорозмірних кросоверів Фото: Changan

На основі цієї інформації підрахували індекс надійності – чим він нижчий, тим марка чи модель вище в рейтингу.

Найнадійніший бренд китайських електрокарів – Aito від Huawei. Серед глобальних автовиробників лідирує Mercedes-Benz.

Відео дня

Рейтинг надійності виробників електрокарів у Китаї:

Aito — 123. Mercedes-Benz — 126. Tesla — 146. Firefly — 146. Xiaomi — 147. BMW — 163. Audi — 172. Nio — 175. Voyah — 179. Avatr — 180.

Визначені і найнадійніші електромобілі в різних сегментах.

Повнорозмірні кросовери:

Aito M9. Aito M8. Aito M7. Li Auto L8. Voyah Free.

Середньорозмірні кросовери:

Avatr 07. BYD Seal 05 EV. BYD Atto 2/Yuan UP. Tesla Model Y. BYD Atto 3/Yuan Plus.

Компактні седани:

Tesla Model 3. Nio Firefly. BMW i3. Geely Galaxy EX2/Xingyuan. BYD Seal 06 GT.

Важливо

Кращі за Toyota Camry: експерти назвали найнадійніші авто сучасності (фото)

Великі седани:

Xiaomi SU7. Luxeed S9. IM L6.

Мінівени:

Voyah Dream. BYD Denza D9. Wey Gaoshan.

Раніше Фокус розповідав про найкращі доступні електромобілі для міста.

Також ми писали про найнадійніші Toyota сучасності.