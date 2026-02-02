Інноваційні і безпроблемні: названо найнадійніші електромобілі з Китаю за 2025 рік (фото)
Оприлюднено результати дослідження надійності китайських електрокарів. Кращі моделі визначили у найпопулярніших сегментах ринку.
Найнадійніші електромобілі з Китаю визначило американське агентство J.D. Power, яке відоме подібними дослідженнями. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Експерти J.D. Power опитали 5700 власників китайських електрокарів 57 різних марок, куплених 2-12 місяців тому, та дізналися про основні проблеми та несправності. До рейтингу потрапили як китайські виробники, так і світові бренди, які випускають свої моделі в КНР.
На основі цієї інформації підрахували індекс надійності – чим він нижчий, тим марка чи модель вище в рейтингу.
Найнадійніший бренд китайських електрокарів – Aito від Huawei. Серед глобальних автовиробників лідирує Mercedes-Benz.
Рейтинг надійності виробників електрокарів у Китаї:
- Aito — 123.
- Mercedes-Benz — 126.
- Tesla — 146.
- Firefly — 146.
- Xiaomi — 147.
- BMW — 163.
- Audi — 172.
- Nio — 175.
- Voyah — 179.
- Avatr — 180.
Визначені і найнадійніші електромобілі в різних сегментах.
Повнорозмірні кросовери:
- Aito M9.
- Aito M8.
- Aito M7.
- Li Auto L8.
- Voyah Free.
Середньорозмірні кросовери:
- Avatr 07.
- BYD Seal 05 EV.
- BYD Atto 2/Yuan UP.
- Tesla Model Y.
- BYD Atto 3/Yuan Plus.
Компактні седани:
- Tesla Model 3.
- Nio Firefly.
- BMW i3.
- Geely Galaxy EX2/Xingyuan.
- BYD Seal 06 GT.
Великі седани:
- Xiaomi SU7.
- Luxeed S9.
- IM L6.
Мінівени:
- Voyah Dream.
- BYD Denza D9.
- Wey Gaoshan.
