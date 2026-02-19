Якими електромобілями найбільше задоволені їхні власники, — дослідження

Власники електрокарів із кожним роком все більше задоволені своїми авто. 96% опитаних планують і в майбутньому купувати електромобілі.

Дослідження вдоволеності власників своїми електромобілями провело американське агентство J.D. Power. Результати оприлюднили на його сайті.

Власники преміальних електрокарів більше задоволенісвоїми авто Фото: J.D. Power

Експерти опитали 5741 власника електрокарів 2025 та 2026 року випуску та дізналися їх враження про нові авто. На основі їх відгуків підраховують так званий індекс задоволеності. Цьогоріч він склав 786 балів у преміальному сегменті та 727 — у масовому.

Це найвищі показники за всю історію дослідження ринку електромобілів. Мало того, 96% респондентів зазначили, що готові і надалі купувати електрокари.

Дослідження показало, що власники більше задоволені електрокарами, ніж плагін-гібридами. Серед основних причин покращення показників називають збільшення запасу ходу електромобілів, покращення їх якості та розвиток зарядної інфраструктури.

У масовому сегменті лідирує Ford Mustang Mach-E Фото: J.D. Power

У преміумкласі найбільше задоволені власники Tesla Model 3 (індекс 804) та Model Y (797), а найменше — Audi Q6 e-tron (690). У масовому сегменті найбільше припали до душі власникам Ford Mustang Mach-E (760) та Hyundai Ioniq 6 (748), а найменше — Honda Prologue (623).

