10 найнадійніших авто 2026 року: які моделі не доведеться постійно ремонтувати (фото)

Щоб знайти надійний автомобіль серед розмаїття вибору на сучасному ринку, варто вивчити відгуки інших водіїв і автоекспертів. Серед моделей 2026 року вже визначилася десятка фаворитів.

Топ найнадійніших авто 2026 року, які слугуватимуть довго без серйозних проблем, склав сайт GoBankingRates із посиланням на дані опитувань і досліджень компаній США. Більшість із представлених в рейтингу брендів виявилися японськими.

Toyota Camry

В нещодавньому опитуванні американської компанії Consumer Reports бренд Toyota посів перше місце за надійністю. Середньорозмірний седан Camry також отримав найвищу оцінку в дослідженні надійності автомобілів JD Power 2025 року.

Toyota Camry отримав найвищу оцінку надійності в дослідженні JD Power 2025 року

Toyota Prius

Автори топу назвали Toyota Prius одним із найнадійніших гібридів з підзарядкою від мережі, що економно витрачає пальне. Така модель підходить і для щоденного пересування містом, і для тривалих подорожей. Для Prius 2026 року не очікується суттєвих змін.

Toyota Prius підходить для щоденної їзди та тривалих подорожей Фото: Тарас Брязгунов

Toyota Corolla

До списку найнадійніших авто 2026 року потрапила також Toyota Corolla, яка так само цьогоріч отримає мінімальні зміни — отже не принесе покупцям багато неприємних сюрпризів.

Toyota Corolla поєднує надійність із доступністю Фото: Toyota

Subaru Forester

Consumer Reports відзначила надійність і функції безпеки Subaru Forester, що забезпечуються технологіями допомоги водієві EyeSight та повним приводом. У 2025 році ця модель вперше отримала гібридну опцію. В лінійці 2026 року Forester додав позашляхову модель Wilderness для любителів пригод.

Респонденти опитувань відзначають надійність і безпеку Subaru Forester Фото: Subaru

Subaru Impreza

Інша модель Subaru — Impreza — посіла друге місце в рейтингу надійності Consumer Reports та потрапила до їхньої загальної десятки найкращих. Цей хетчбек менший за Forester, однак завдяки надійному повному приводу має великий потенціал.

Subaru Impreza посіла другу сходинку в рейтингу надійності Consumer Reports Фото: Subaru

Lexus NX

Lexus, який є дочірньою компанією японської Toyota, посів третє місце в рейтингу надійності Consumer Reports. Модель NX автори топу назвали ідеальним автомобілем, який дає відчуття розкішної їзди без втрати якості.

Lexus NX дає відчуття розкішної їзди, та при цьому лишається надійним авто Фото: Lexus

Lexus RX

RX просторіший за NX — ця модель була першим кросовером-позашляховиком від Lexus. Востаннє вона оновлювалася у 2023 році, та при цьому продовжує очолювати рейтинги надійності.

Кросовер-позашляховик Lexus RX очолює рейтинги надійності Фото: topgir.com.ua

Honda HR-V

Четверте місце у списку найнадійніших автомобільних брендів за версією Consumer Reports посіла Honda. Відносно нова модель HR-V продовжує дотримуватися традиційних стандартів надійності.

HR-V від Honda продовжує дотримуватися стандартів надійності Фото: Honda

Kia Sorento Hybrid

В списку Consumer Reports марка Kia посіла десяте місце, та автори рейтингу зауважують, що Sorento Hybrid має високий послужний список надійності. В окремому дослідженні компаніх цю модель було названо найнадійнішим позашляховиком із трьома рядами сидінь.

Sorento Hybrid від Kia названо найнадійнішим позашляховиком із трьома рядами сидінь Фото: Kia

Hyundai Elantra Hybrid

Elantra Hybrid від корейського бренду Hyundai суттєво економить пальне, що робить його гарним варіантом для щоденних поїздок на роботу. Також для цієї моделі передбачена надійна гарантія, що покриває будь-які незвичайні дефекти.

Для гібридного авто Hyundai Elantra передбачена надійна гарантія Фото: Hyundai Motor

Нагадаємо, 3 лютого експерти американської організації Consumer Reports назвали найкращі авто року — японські моделі перемогли в 6 з 10 номінацій рейтингу.

Американське агентство J.D. Power 18 лютого оприлюднило результати дослідження, в якому з'ясовувало, якими електромобілями найбільше задоволені їхні власники.