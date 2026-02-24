Дворцы на колесах: самые роскошные и дорогие автодома в мире (фото, видео)

Дома на колесах обычно довольно недешевые, однако некоторые из них стоят как эксклюзивные суперкары и поражают своей роскошью на уровне элитных особняков.

Дома на колесах на Западе пользуются немалым спросом среди любителей путешествий на авто. Конечно, они не могут быть доступными, поскольку довольно большие по размерам, а внутри обычно есть кухня, кровати, бытовая техника.

Впрочем, некоторые модели имеют заоблачную цену в миллионы долларов. Звезды шоубизнеса для гастролей или миллионеры для отдыха заказывают роскошные передвижные дворцы. Фокус определил самые дорогие дома на колесах в мире.

10 место. Newmar King Aire — 1 615 360 долларов

Трехосный Newmar King Aire построен на шасси грузовика. В его салоне есть гостиная с широкими кожаными креслами, спальня с большой кроватью, полноценная кухня с мраморным столом и большим холодильником и санузел. Даже для винного шкафа место нашлось.

9 место. Russell Coach X3-45 VIP — 1 700 000 долларов

Интерьер Russell Coach X3-45 VIP украсили кожей страуса, деревом и мрамором. Внутри оборудовали спальню, гостиную, кухню и сразу два санузла.

8 место. Reimers Fennek 6X6 — 1 860 000 долларов

Reimers Fennek 6X6 — экстремальный внедорожный автодом длиной 10 м на шасси полноприводного грузовика MAN. Он создан для самых суровых условий, однако дорогой внутри. Его салон отделали кожей и деревом, а потолок является зеркальным. Оснащение включает телевизоры, спутниковую связь, электроплиту с духовкой, холодильник, посудомоечную машину и кофеварку.

7 место. Mercedes Dembell Giga Space — 2 200 000 долларов

Автодом Dembell Giga Space создали на базе 530-сильного грузовика Mercedes Actros. В его салоне установлена эксклюзивная итальянская мебель, а пол покрыт плиткой. Панорамная крыша имеет сменную тонировку. В гостиной создали лаунж-зону с угловым диваном и большими телевизорами. Также есть спальня, кухня и отделанный мрамором санузел.

6 место. Anderson Mobile Estates — 2 500 000 долларов

Этот двухэтажный дом на колесах общей площадью 111 кв. м создали для Уилла Смита. В отделке использовали кожи на 300 000 долларов и гранита на $125 тыс., а на кухне установили стол за $12 500. Кроме спальни, гостиной и ванной актер заказал себе гримерку. Также в салоне установили 14 телевизоров и 100-дюймовый экран для проектора.

5 место. Prevost Loki — от 2 500 000 долларов

Трехосный автодом Prevost Loki отличается дорогими материалами внутри и дизайнерской мебелью. Он рассчитан на четыре человека и имеет современную кухню и большой санузел. Внутри установили три телевизора.

4 место. Newell 1849 — 2 800 000 долларов

13,7-метровый дом на колесах Newell 1849 имеет огромные спальню и кухню, а также получил оборудование вроде стола с электроприводом. Впрочем, основная его "фишка" — спа-центр в задней части с сауной и джакузи. Для них понадобился огромный бак с водой. Можно купить автодом и без спа-зоны, тогда цена Newell составит $2,5 миллиона.

3 место. Marchi Mobile Elemment Palazzo — 3 500 000 долларов

Marchi Mobile Elemment Palazzo — не самый дорогой автодом в мире, но точно самый оригинальный. Его футуристический дизайн — работа известного стилиста Луиджи Колани. Двухэтажный дом на колесах достигает 12 метров в длину, а его площадь — 323 кв. м. Внутри есть небольшой бар с коктейль-зоной, многочисленные диваны и кровати. На кухне установили посудомоечную машину и специальную установку для изготовления льда.

На крыше Palazzo оборудовали террасу. 510-сильный турбодизель позволяет развить 150 км/ч.

2 место. Zenith — 5 000 000 долларов

Двухэтажный автодом Zenith длиной 16 м создали для чемпиона "Формулы-1" Марио Андретти. Внутри есть 8 спальных мест, 3 санузла, лаунж-зона, гардероб и кухня с мини-баром. А еще установили дизайнерскую мебель из орехового дерева, два домашних кинотеатра, настоящий камин и подсветку потолка в виде звездного неба (как в Rolls-Royce).

1 место. Volkner Performance S — 5 900 000 долларов

Автодом Volkner Performance S достигает 12 м в длину и имеет террасу на крыше, а внутри есть не только кухня, спальня и большая ванная комната, но и бар. Но самая интересная деталь — гараж с эксклюзивным суперкаром Ferrari LaFerrari. Именно поэтому цена Volkner Performance S является рекордной.

