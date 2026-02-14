Kia презентовала недорогой электрический дом на колесах для двоих (фото)

Электромобиль Kia PV5 получил новую модификацию Collection. Минивэн переделали в доступный и практичный автодом.

Комплект для превращения Kia EV5 2026 в дом на колесах уже доступен в магазине аксессуаров Kia Shop. Его стоимость в Южной Корее составляет всего 2,99 млн вон ($2000), а позже он появится и в Европе. Об этом сообщает сайт Electrek.

В багажнике установили модуль со скамейками и столом Фото: Kia

Проект создали в сотрудничестве с компанией VanLab. Новый Kia PV5 получил специальный модуль в багажник, который монтируется за несколько минут. Покупатель должен собрать его самостоятельно по инструкции. Примечательно, что сиденья второго ряда при этом остаются на месте.

Автодом имеет портативную кухню Фото: Kia

Модуль включает две скамьи раскладываются и превращаются в двуспальную кровать. Также есть небольшой складной стол с регулируемой высотой.

Відео дня

Важно

Kia представила стильное и недорогое семейное авто с большим багажником (фото)

В скамьях есть выдвижные ящики и специальный модуль с миниатюрной кухней, которая включает индукционную плиту, компактный холодильник (они подключаются к розетке в багажнике) и стол для приготовления пищи.

Скамьи раскладываются в двуспальную кровать Фото: Kia

4,7-метровый электромобиль Kia PV5 предлагают в модификациях мощностью 122 и 163 л. с. Минивэн доступен с батареями емкостью 51,5 и 71,2 кВт∙ч, а его запас хода составляет от 288 до 400 км.

Ранее Фокус рассказывал об оригинальном автодоме Mercedes Sprinter в психоделическом стиле.

Также мы писали о роскошном внедорожном доме на колесах за $1,9 миллиона.