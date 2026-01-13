Kia представила стильное и недорогое семейное авто с большим багажником (фото)

Линейка Kia K4 расширена — к седану и хэтчбеку присоединился универсал Sportswagon. Он просторный и неплохо оснащен и доступен в версиях мощностью до 180 сил.

Новый Kia K4 Sportswagon презентовали в Германии, ведь эта версия создана специально для Европы. Ее подробности раскрыли на официальном сайте Kia.

Ручки задних дверей спрятаны Фото: Kia

Универсал Kia K4 достигает 4695 мм в длину при колесной базе 2720 мм. Авто сохраняет рубленый дизайн собратьев с расширенными крыльями. Ручки его задних дверей спрятаны, а на крыше установлен немалый спойлер.

Важно

Младший брат Sportage: на рынок выходит оригинальный кроссовер Kia за $12 000 (фото)

В салоне установили двухспицевый руль и три экрана на передней панели (два 12,3-дюймовых и один 5,3-дюймовый). Объем багажника Kia K4 Sportswagon составляет 604 л, а его двери имеют электропривод с сенсором открытия.

Доступная модель получила опции, свойственные более дорогим авто — доступ в салон со смартфона, камеры кругового обзора, вентиляцию сидений, систему полуавтономного движения, акустику Harman Kardon.

Відео дня

На передней панели установлены три экрана Фото: Kia

Новый Kia K4 Sportswagon получил бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (115 л. с.) и 1,6 л (150 и 180 л. с.), а позже появится гибрид. На выбор предложат механическую КПП или робот с двумя сцеплениями.

Кстати, недавно представили самый дешевый электрокроссовер Kia с запасом хода более 400 км.

Также Фокус писал, что в Украине появился мощный и недорогой электрический универсал Audi.