Преемник Cerato: дебютировал новый доступный седан Kia (фото)

Kia K4 — новый седан С-класса, который сменяет модель Cerato. У него более выразительный дизайн, современный интерьер и более богатое оснащение по безопасности.

Related video

На автосалоне в Нью-Йорке презентовали новый Kia K4. Седан С-класса поступит в продажу со второй половины 2024 года. О нем рассказали на официальном сайте Kia.

Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши Фото: Kia

Седан стал преемником Kia Cerato/Forte, однако немного больше по размерам — достигает 4710 мм в длину и 1850 мм в ширину. Да и внешне новый Kia K4 ничем не похож на предшественника, ведь отличается стремительным дизайном с длинным капотом, покатой крышей и высокой оконной линией.

Важно

Новый седан Volkswagen Passat B9 показали до премьеры (фото)

Тоненькие диодные фары и фонари выполнены в духе электрокара Kia EV9, а ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши. Версия GT Line получила обвес и 18-дюймовые диски.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Kia

В салоне на передней панели установили два 12,3-дюймовых дисплея. В стандартной версии установлен двухспицевый руль, а в GT Line — трехспицевый. Седан Kia K4 просторнее предшественника, а объем его багажника составляет 413 л.

Базовая комплектация Kia K4 включает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль, 8 подушек безопасности, системы автоматического торможения, распознавания знаков и удержания в полосе движения. Среди опций появились функция доступа в салон со смартфона, электропривод кресла водителя с памятью настроек, вентиляция кресел и система полуавтономного движения.

Седан просторнее предшественника Фото: Kia

Новый Kia K4 предлагают с бензиновыми двигателями объемом 2,0 л (147 л. с.) и 1,6 л турбо (190 л. с.). В первом случае седан оснащен вариатором, во втором — 8-ступенчатым автоматом. Более мощная версия также имеет многорычажную заднюю подвеску.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украину привезут новый электромобиль Kia с запасом хода более 500 км.

Также мы писали о новом конкуренте Audi Q7 от Hyundai.