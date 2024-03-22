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Авто

Новый седан Volkswagen Passat B9 показали до премьеры (фото)

Volkswagen Passat B9, Volkswagen Passat, Volkswagen Passat 2024, Volkswagen Passat 2024, Volkswagen Magotan
Фото: autohome.com.cn | Новый Volkswagen Passat стал более выразительным на вид

Седан Volkswagen Passat 2024 станет крупнее и выразительнее на вид, а в его салоне установят три дисплея. Модели предложат турбодвигатели мощностью до 220 сил.

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Универсал Volkswagen Passat B9 вскоре получит собрата в кузове седан. Его презентуют в апреле на автошоу в Пекине, а пока на сайте Autohome опубликовали фотографии автомобиля.

На китайском рынке седан Volkswagen будет продаваться под названием Magotan. Своим силуэтом с покатой крышей и профилированными боковинами он напоминает родственный Skoda Superb. От европейского универсала Volkswagen Passat B9 авто отличается более агрессивным дизайном передней части с более широкой решеткой радиатора и продолговатыми фарами. Фонари соединены диодной вставкой. Седан будет крупнее предшественника.

Volkswagen Passat 2024, Volkswagen Passat B9, Volkswagen Passat, Volkswagen Passat, Volkswagen Magotan Fullscreen
Седан подрос в размерах
Фото: autohome.com.cn

Габариты Volkswagen Passat/Magotan 2024:

  • длина — 4990 мм;
  • ширина — 1854 мм;
  • высота — 1487 мм;
  • колесная база — 2871 мм.
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Салон VW Magotan фактически такой же, как и у Volkswagen Passat B9. У него скошенный снизу руль, виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. В то же время, можно заказать отдельный дисплей для переднего пассажира.

салон Volkswagen Passat B9, Volkswagen Passat 2024, Volkswagen Passat, Volkswagen Passat, Volkswagen Magotan Fullscreen
На передней панели установлены три дисплея
Фото: autohome.com.cn

Седан Volkswagen Passat B9 дебютирует с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (220 л. с.), а позже может появиться и гибрид. Обе версии получат 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями DSG.

Кстати, недавно в Китае видели и новый семиместный вариант Volkswagen Tiguan 2024.

Также Фокус рассказывал о флагманском седане Volkswagen — преемнике Phaeton.