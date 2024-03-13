Volkswagen презентовал мощные спортивные электрокары с большим запасом хода (фото, видео)

Новые Volkswagen ID.3 и ID.7 GTX стали мощнее и лучше в управляемости. Электромобили отличаются более ярким дизайном и расширенной комплектацией.

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Электромобили Volkswagen ID.3 и ID.7 Tourer получили спортивные версии GTX. Заряженные хэтчбек и универсал поступят в продажу в Европе до конца весны. О них рассказали на официальном сайте немецкого производителя.

В салоне появился красный декор Фото: Volkswagen

Новые Volkswagen ID.3 и ID.7 отличаются от стандартных моделей более агрессивной передней частью, обвесом и 20-дюймовыми дисками. Также электрокарам предлагают особые яркие цвета.

Электрокары получили спортивные сиденья Фото: Volkswagen

В салоне установлены спортивные сиденья, а в отделке использована алькантара с ярко-красными акцентами.

Ходовая электромобилей доработана. Среди доступных опций — матричные фары, электропривод и вентиляция передних кресел.

Электромобиль Volkswagen ID.3 GTX Электромобиль Volkswagen ID.3 GTX

Volkswagen ID.3 GTX Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.3 GTX доступен в заднеприводных версиях мощностью 286 и 326 л.с. Максимальный крутящий момент у них одинаковый — 545 Н∙м.

Volkswagen ID.3 GTX предлагают в вариантах на 286 и 326 л. с. Фото: Volkswagen

Начальная версия способна разогнаться до 100 км/ч за 6 с и развить 180 км/ч. Более мощный вариант стартует до сотни за 5,6 с и достигает 200 км/ч. Обе модификации оборудованы батареей на 79 кВт∙ч и способны проехать 600 км без подзарядки.

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Новый Volkswagen ID.7 GTX Tourer

Volkswagen ID.7 GTX Tourer Фото: Volkswagen Универсал Volkswagen ID.7 GTX оборудован 340-сильной установкой Фото: Volkswagen

Универсал Volkswagen ID.7 в версии GTX получил полноприводную установку с двумя моторами, которые вместе выдают 340 л.с. Динамику пока не раскрывают, но известно, что максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Запас хода составляет чуть менее 700 км. Батарею емкостью 86 кВт∙ч можно быстро зарядить на 80% за полчаса.

Между прочим, недавно презентовали и сверхмощный спортивный электромобиль Porsche на 1100 сил.

Также Фокус рассказывал о доступном электрокроссовере Skoda.