Volkswagen презентував потужні спортивні електромобілі з великим запасом ходу (фото, відео)
Нові Volkswagen ID.3 та ID.7 GTX стали потужнішими і кращими в керованості. Електромобілі вирізняються яскравішим дизайном та розширеною комплектацією.
Електромобілі Volkswagen ID.3 та ID.7 Tourer отримали спортивні версії GTX. Заряджені хетчбек та універсал надійдуть у продаж в Європі до кінця весни. Про них розповіли на офіційному сайті німецького виробника.
Нові Volkswagen ID.3 і ID.7 відрізняються від стандартних моделей агресивнішою передньою частиною, обвісом та 20-дюймовими дисками. Також електрокарам пропонують особливі яскраві кольори.
У салоні встановлені спортивні сидіння, а у оздобленні використана алькантара з яскраво-червоними акцентами.
Ходова електромобілів доопрацьована. Серед доступних опцій – матричні фари, електропривід та вентиляція передніх крісел.
Електромобіль Volkswagen ID.3 GTX
Новий Volkswagen ID.3 GTX доступний у задньопривідних версіях потужністю 286 та 326 к. с. Максимальний обертовий момент у них однаковий – 545 Н∙м.
Початкова версія здатна розігнатися до 100 км/год за 6 с і розвинути 180 км/год. Потужніший варіант стартує до сотні за 5,6 с і сягає 200 км/год. Обидві модифікації обладнані батареєю на 79 кВт∙год та здатні проїхати 600 км без підзарядки.Важливо
Новий Volkswagen ID.7 GTX Tourer
Універсал Volkswagen ID.7 у версії GTX отримав повнопривідну установку з двома моторами, які разом видають 340 к. с. Динаміку поки не розкривають, але відомо, що максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Запас ходу складає трохи менше 700 км. Батарею ємністю 86 кВт∙год можна швидко зарядити на 80% за півгодини.
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