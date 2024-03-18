Новый семиместный Volkswagen Tiguan 2024 впервые заметили на дорогах (фото)

Семиместный Volkswagen Tiguan внешне почти не отличается от стандартной модели, однако длиннее на 11 см. Кроссовер дебютирует с турбомоторами мощностью до 220 сил.

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В линейке Volkswagen Tiguan третьего поколения останется семиместная версия. Удлиненный кроссовер впервые заметили в Китае. Об этом сообщает сайт Autohome.

Семиместный Volkswagen Tiguan презентуют в апреле на автошоу в Пекине. Китай будет одной из стран, где будет выпускаться эта модель: там ее назовут VW Tiguan L Pro, хотя не исключено, что на других рынках она может сохранить название Allspace.

Версия с пакетом R Line выглядит более агрессивно с пакетом R Line Фото: autohome.com.cn

Новый Volkswagen Tiguan L Pro с виду мало чем отличается от стандартной пятиместной модели. У кроссовера плавные формы кузова, расширенные крылья и изогнутые фары. На фото попала версия R Line с более агрессивным дизайном передней части и обвесом. Автомобиль на 11 см длиннее обычного Tiguan.

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Габариты Volkswagen Tiguan L Pro:

длина — 4735 мм;

ширина — 1859 мм;

высота — 1682 мм;

колесная база — 2791 мм;

масса — 1790 кг.

В салоне установлен отдельный дисплей для переднего пассажира Фото: autohome.com.cn

Салон Volkswagen Tiguan L Pro — такой же, как и в короткой версии. Единственным отличием является отдельный дисплея для переднего пассажира, который будет опцией.

Сообщается, что кроссовер Volkswagen Tiguan L Pro в Китае получит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (150 л.с.) и 2,0 л (186 и 220 л.с.). В других странах двигатели могут отличаться — в частности, предложат дизельные и гибридные версии. Запланированы варианты модели с передним и полным приводом.

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