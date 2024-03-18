Новий семимісний Volkswagen Tiguan 2024 вперше помітили на дорогах (фото)

Семимісний Volkswagen Tiguan зовні майже не відрізняється від стандартної моделі, проте довший на 11 см. Кросовер дебютує з турбомоторами потужністю до 220 сил.

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У лінійці Volkswagen Tiguan третього покоління залишиться семимісна версія. Подовжений кросовер уперше помітили в Китаї. Про це повідомляє сайт Autohome.

Семимісний Volkswagen Tiguan презентують у квітні на автошоу в Пекіні. Китай буде однією з країн, де випускатимуть цю модель: там її назвуть VW Tiguan L Pro, хоча не виключено, що на інших ринках вона може зберегти назву Allspace.

Версія з пакетом R Line має агресивніший вигляд Фото: autohome.com.cn

Новий Volkswagen Tiguan L Pro з виду мало чим відрізняється від стандартної п’ятимісної моделі. У кросовера плавні форми кузова, розширені крила та вигнуті фари. На фото попала версія R Line із агресивнішим дизайном передньої частини та обвісом. Автомобіль на 11 см довший за звичайний Tiguan.

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Габарити Volkswagen Tiguan L Pro:

довжина — 4735 мм;

ширина — 1859 мм;

висота — 1682 мм;

колісна база — 2791 мм;

маса — 1790 кг.

У салоні встановлено окремий дисплей для переднього пасажира Фото: autohome.com.cn

Салон Volkswagen Tiguan L Pro – такий самий, як і в короткій версії. Єдиною відмінністю є окремий дисплея для переднього пасажира, який буде опцією.

Повідомляється, що кросовер Volkswagen Tiguan L Pro в Китаї отримає бензинові турбомотори об’ємом 1,5 л (150 к. с.) і 2,0 л (186 і 220 к. с.). У інших країнах двигуни можуть відрізнятися – зокрема, запропонують дизельні та гібридні версії. Заплановані варіанти моделі з переднім та повним приводом.

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