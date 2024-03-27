Наступник Cerato: дебютував новий доступний седан Kia (фото)

Kia K4 — новий седан С-класу, який змінює модель Cerato. У нього виразніший дизайн, сучасніший інтер'єр та багатше оснащення з безпеки.

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На автосалоні в Нью-Йорку презентували новий Kia K4. Седан С-класу надійде в продаж із другої половини 2024 року. Про нього розповіли на офіційному сайті Kia.

Ручки задніх дверей сховані у стійках даху Фото: Kia

Седан став наступником Kia Cerato/Forte, проте трохи більший за розмірами – сягає 4710 мм у довжину та 1850 мм у ширину. Та й зовні новий Kia K4 нічим не схожий на попередника, адже відрізняється стрімким дизайном із довгим капотом, покатим дахом і високою віконною лінією.

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Тоненькі діодні фари і ліхтарі виконані в дусі електрокара Kia EV9, а ручки задніх дверей сховані у стійках даху. Версія GT Line отримала обвіс та 18-дюймові диски.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Kia

У салоні на передній панелі встановили два 12,3-дюймових дисплеї. У стандартній версії встановлене двоспицеве кермо, а в GT Line – триспицеве. Седан Kia K4 просторіший за попередника, а об’єм його багажника складає 413 л.

Базова комплектація Kia K4 включає бездротові Apple CarPlay і Android Auto, адаптивний круїз-контроль, 8 подушок безпеки, системи автоматичного гальмування, розпізнавання знаків та утримання в смузі руху. Серед опцій з’явилися функція доступу в салон зі смартфона, електропривід крісла водія з пам’яттю налаштувань, вентиляція крісел та система напівавтономного руху.

Седан просторіший за попередника Фото: Kia

Новий Kia K4 пропонують із бензиновими двигунами об’ємом 2,0 л (147 к. с.) та 1,6 л турбо (190 к. с.). У першому випадку седан оснащений варіатором, у другому – 8-ступінчастим автоматом. Потужніша версія також має багатоважільну задню підвіску.

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