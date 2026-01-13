Kia представила стильне і недороге сімейне авто із великим багажником (фото)

Лінійку Kia K4 розширено — до седана та хетчбека приєднався універсал Sportswagon. Він просторий і непогано оснащений та доступний у версіях потужністю до 180 сил.

Новий Kia K4 Sportswagon презентували у Німеччині, адже ця версія створена спеціально для Європи. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Kia.

Ручки задніх дверей сховані Фото: Kia

Універсал Kia K4 сягає 4695 мм завдовжки при колісній базі 2720 мм. Авто зберігає рубаний дизайн побратимів із розширеними крилами. Ручки його задніх дверей сховані, а на даху встановлено чималий спойлер.

Важливо

Молодший брат Sportage: на ринок виходить оригінальний кросовер Kia за $12 000 (фото)

У салоні встановили двоспицеве кермо та три екрани на передній панелі (два 12,3-дюймових і один 5,3-дюймовий). Об'єм багажника Kia K4 Sportswagon становить 604 л, а його двері мають електропривід із сенсором відкриття.

Доступна модель отримала опції, властиві дорожчим авто — доступ у салон зі смартфону, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь, систему напівавтономного руху, акустику Harman Kardon.

Відео дня

На передній панелі встановлено три екрани Фото: Kia

Новий Kia K4 Sportswagon отримав бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,6 л (150 і 180 к. с.), а пізніше з'явиться гібрид. На вибір запропонують механічну КПП або робот із двома зчепленнями.

До речі, нещодавно представили найдешевший електрокросовер Kia із запасом ходу понад 400 км.

Також Фокус писав, що в Україні з'явився потужний і недорогий електричний універсал Audi.