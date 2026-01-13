Kia представила стильне і недороге сімейне авто із великим багажником (фото)
Лінійку Kia K4 розширено — до седана та хетчбека приєднався універсал Sportswagon. Він просторий і непогано оснащений та доступний у версіях потужністю до 180 сил.
Новий Kia K4 Sportswagon презентували у Німеччині, адже ця версія створена спеціально для Європи. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Kia.
Універсал Kia K4 сягає 4695 мм завдовжки при колісній базі 2720 мм. Авто зберігає рубаний дизайн побратимів із розширеними крилами. Ручки його задніх дверей сховані, а на даху встановлено чималий спойлер.Важливо
У салоні встановили двоспицеве кермо та три екрани на передній панелі (два 12,3-дюймових і один 5,3-дюймовий). Об'єм багажника Kia K4 Sportswagon становить 604 л, а його двері мають електропривід із сенсором відкриття.
Доступна модель отримала опції, властиві дорожчим авто — доступ у салон зі смартфону, камери кругового огляду, вентиляцію сидінь, систему напівавтономного руху, акустику Harman Kardon.
Новий Kia K4 Sportswagon отримав бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (115 к. с.) та 1,6 л (150 і 180 к. с.), а пізніше з'явиться гібрид. На вибір запропонують механічну КПП або робот із двома зчепленнями.
