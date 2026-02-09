Mercedes Sprinter превратили в креативный автодом в психоделическом стиле (видео)

Mercedes-Benz Sprinter стал основой для интересного проекта Baltica. Микроавтобус переделали в экстравагантный дом на колесах.

Новый Mercedes Sprinter Baltica создал разработчик домов на колесах Кирби Винсон из Калифорнии. О проекте рассказали в видео на Youtube-канале Vanlife Trader.

С виду это обычный полноприводный микроавтобус Mercedes Sprinter с колесной базой 4318 мм, однако внутри он кардинально изменился. Кирби Винсон с креатином подошел к оформлению интерьера.

Интерьер получился довольно креативным Фото: скриншот / YouTube

Салон Mercedes Sprinter Baltica отличается экстравагантным психоделическим стилем. Обращают на себя внимание овальные окна и люк в крыше. В отделке использовали скандинавскую березу.

На кухне установили красный смеситель Фото: скриншот / YouTube

На кухне обращает на себя внимание раковина с красным смесителем, также установили электроплиту и холодильник. Раскладной обеденный стол сделали из гладильной доски. Но едва ли не самой оригинальной деталью является душевая кабина с прозрачными стенами.

В задней части Mercedes Sprinter оборудовали лаунж-зону, которая раскладывается в двуспальную кровать шириной 175 см. На стене повесили выдвижной экран для проектора.

Внутри установили прозрачную душевую кабину Фото: скриншот / YouTube

Электрооборудование питается от литиевого аккумулятора на 1000 А∙ч и от солнечных батарей на крыше. Кроме того, автодом Mercedes Sprinter оснащен 150-литровым баком для воды.

Ранее Фокус рассказывал о новом футуристическом доме на колесах Hyundai.

Также мы писали, что в Украине продают роскошный автобус "Юность" за $150 000.