Mercedes Sprinter превратили в креативный автодом в психоделическом стиле (видео)
Mercedes-Benz Sprinter стал основой для интересного проекта Baltica. Микроавтобус переделали в экстравагантный дом на колесах.
Новый Mercedes Sprinter Baltica создал разработчик домов на колесах Кирби Винсон из Калифорнии. О проекте рассказали в видео на Youtube-канале Vanlife Trader.
С виду это обычный полноприводный микроавтобус Mercedes Sprinter с колесной базой 4318 мм, однако внутри он кардинально изменился. Кирби Винсон с креатином подошел к оформлению интерьера.
Салон Mercedes Sprinter Baltica отличается экстравагантным психоделическим стилем. Обращают на себя внимание овальные окна и люк в крыше. В отделке использовали скандинавскую березу.
На кухне обращает на себя внимание раковина с красным смесителем, также установили электроплиту и холодильник. Раскладной обеденный стол сделали из гладильной доски. Но едва ли не самой оригинальной деталью является душевая кабина с прозрачными стенами.
В задней части Mercedes Sprinter оборудовали лаунж-зону, которая раскладывается в двуспальную кровать шириной 175 см. На стене повесили выдвижной экран для проектора.
Электрооборудование питается от литиевого аккумулятора на 1000 А∙ч и от солнечных батарей на крыше. Кроме того, автодом Mercedes Sprinter оснащен 150-литровым баком для воды.
