Mercedes Sprinter перетворили на креативний автодім у психоделічному стилі (відео)

Mercedes-Benz Sprinter став основою для цікавого проєкту Baltica. Мікроавтобус переробили на екстравагантний дім на колесах.

Новий Mercedes Sprinter Baltica створив розробник будинків на колесах Кірбі Вінсон із Каліфорнії. Про проєкт розповіли у відео на Youtube-каналі Vanlife Trader.

Із виду це звичайний повнопривідний мікроавтобус Mercedes Sprinter з колісною базою 4318 мм, проте усередині він кардинально змінився. Кірбі Вінсон із креатином підійшов до оформлення інтер’єру.

Інтер'єр вийшов доволі кретивним Фото: скриншот / YouTube

Салон Mercedes Sprinter Baltica вирізняється екстравагантним психоделічним стилем. Звертають на себе увагу овальні вікна та люк у даху. В оздобленні використали скандинавську березу.

На кухні встановили червоний змішувач Фото: скриншот / YouTube

На кухні звертає на себе увагу раковина з червоним змішувачем, також встановили електроплиту та холодильник. Розкладний обідній стіл зробили з прасувальної дошки. Та чи не найоригінальнішою деталлю є душова кабіна з прозорими стінами.

У задній частині Mercedes Sprinter обладнали лаунж-зону, яка розкладається у двоспальне ліжко завширшки 175 см. На стіні повісили висувний екран для проєктора.

Усередині встановили прозору душову кабіну Фото: скриншот / YouTube

Електрообладнання живиться від літієвого акумулятора на 1000 А∙год та від сонячних батарей на даху. Крім того, автодім Mercedes Sprinter оснащений 150-літровим баком для води.

