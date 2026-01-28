Один з найдорожчих у світі: у Німеччині створили розкішний дім на колесах за $1,9 млн (фото)

Німецький виробник будинків на колесах Reimers Brothers Expedition презентував нову модель Fennek 6X6. Дорогий автодім підготовлений до серйозного бездоріжжя.

Ціна Reimers Fennek 6X6 становить 1,86 мільйона доларів, тобто це один із найдорожчих будинків на колесах. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Новий Reimers Fennek 6X6 збудований на базі тривісної повнопривідної вантажівки MAN TGS 33.510 та сягає 10 метрів завдовжки. У нього високий кліренс та великі позашляхові шини з функцією підкачки.

Дім на колесах має розкішний салон Фото: скриншот / YouTube

Хоча автодім Reimers Fennek 6X6 створений для суворих умов, усередині він розкішний. В оздобленні використали шкіру, дерево та дорогу тканину, а стеля може бути дзеркальною.

У спальні встановили широке ліжко Фото: скриншот / YouTube

Покупці можуть обирати конфігурацію інтер’єру. Зокрема, можна замовити двоспальне ліжко, кутовий диван із обіднім столом, різноманітні шафи.

На кухні пропонують встановити раковину, електроплиту, духовку, холодильник, посудомийну машину та кавоварку. Встановлено і санвузол із душем.

На кухні є духовка і кавомашина Фото: скриншот / YouTube

Із інших атрибутів комфорту – телевізори, клімат-контроль та підігрів підлоги. Електрообладнання живиться від окремої батареї та сонячних панелей на даху. Крім того, автодім отримав систему супутникового зв’язку і 500-літровий бак для води і великий багажний відсік ззаду.

