Один из самых дорогих в мире: в Германии создали роскошный дом на колесах за $1,9 млн (фото)

Немецкий производитель домов на колесах Reimers Brothers Expedition презентовал новую модель Fennek 6X6. Дорогой автодом подготовлен к серьезному бездорожью.

Цена Reimers Fennek 6X6 составляет 1,86 миллиона долларов, то есть это один из самых дорогих домов на колесах. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Новый Reimers Fennek 6X6 построен на базе трехосного полноприводного грузовика MAN TGS 33.510 и достигает 10 метров в длину. У него высокий клиренс и большие внедорожные шины с функцией подкачки.

Дом на колесах имеет роскошный салон Фото: скриншот / YouTube

Хотя автодом Reimers Fennek 6X6 создан для суровых условий, внутри он роскошный. В отделке использовали кожу, дерево и дорогую ткань, а потолок может быть зеркальным.

В спальне установили широкую кровать Фото: скриншот / YouTube

Покупатели могут выбирать конфигурацию интерьера. В частности, можно заказать двуспальную кровать, угловой диван с обеденным столом, разнообразные шкафы.

На кухне предлагают установить раковину, электроплиту, духовку, холодильник, посудомоечную машину и кофемашину. Установлен и санузел с душем.

На кухне есть духовка и кофемашина Фото: скриншот / YouTube

Из других атрибутов комфорта — телевизоры, климат-контроль и подогрев пола. Электрооборудование питается от отдельной батареи и солнечных панелей на крыше. Кроме того, автодом получил систему спутниковой связи и 500-литровый бак для воды и большой багажный отсек сзади.

Ранее Фокус рассказывал о футуристическом доме на колесах Hyundai.

Также мы писали о недорогом внедорожном автодоме Nissan X-Trail.