Спа-центр на колесах: дебютировал люксовый автодом за $2,8 миллиона с сауной и джакузи (видео)
Американский производитель роскошных домов на колесах Newell Coach представил новую модель 1849. Она, по сути, является передвижным спа-центром.
Автодом Newell 1849 оценили в 2,8 миллиона долларов, то есть он является одним из самых дорогих в мире. Об этом сообщает сайт Autoevolution.
В основе Newell 1849 лежит 13,7-метровый трехосный автобус мощностью 785 сил с выдвижными боковыми секциями. В его задней части оборудовали настоящую спа-зону — ванну-джакузи, сауну и прозрачную душевую кабину.
В гостиной установили широкие удобные кресла и диваны, а также раскладной стол с электроприводом. На кухне есть не только плита, раковина и холодильник, но и микроволновая печь, духовка, аэрогриль и посудомоечная машина.
Дом на колесах Newell 1849 рассчитан на четырех человек. Внутри для них установлены широкие кровати. В отделке использовали кожу, дорогую ткань и дерево, а пол устлан плиткой.
Для Newell 1849 заказали дизайнерскую мебель и разработали регулируемое диодное освещение. Кроме того, есть мощная климатическая установка и несколько телевизоров.
Электрооборудование питается от литиевых батарей емкостью 1620 Ач и от солнечных панелей на крыше. Для функционирования спа-центра автодом Newell 1849 оборудован большим 541-литровым баком для воды, который при необходимости может быть увеличен до 681 л.
