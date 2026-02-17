Спа-центр на колесах: дебютував люксовий автодім за $2,8 мільйона з сауною і джакузі (відео)

Американський виробник розкішних будинків на колесах Newell Coach представив нову модель 1849. Вона, по суті, є пересувним спа-центром.

Автодім Newell 1849 оцінили в 2,8 мільйона доларів, тобто він є одним із найдорожчих у світі. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

В основі Newell 1849 лежить 13,7-метровий тривісний автобус потужністю 785 сил з висувними боковими секціями. У його задній частині обладнали справжню спа-зону — ванну-джакузі, сауну та прозору душову кабіну.

Підлогу оздобили плиткою

У вітальні встановили широкі зручні крісла та дивани, а також розкладний стіл із електроприводом. На кухні є не лише плита, раковина та холодильник, а й мікрохвильова піч, духовка, аерогриль та посудомийна машина.

На кухні є посудомийна машина та аерогриль

Дім на колесах Newell 1849 розрахований на чотирьох осіб. Усередині для них встановлені широкі ліжка. В оздобленні використали шкіру, дорогу тканину і дерево, а підлога встелена плиткою.

Відео дня

Важливо

Mercedes Sprinter перетворили на креативний автодім у психоделічному стилі (відео)

Для Newell 1849 замовили дизайнерські меблі і розробили регульоване діодне освітлення. Крім того, є потужна кліматична установка та кілька телевізорів.

У задній частині є сауна

Електрообладнання живиться від літієвих батарей ємністю 1620 Агод та від сонячних панелей на даху. Для функціонування спа-центру автодім Newell 1849 обладнаний великим 541-літровим баком для води, який за потреби можуть збільшити до 681 л.

Між іншим, у Німеччині створили люксовий позашляховий автодім за $1,9 мільйона.

Також Фокус писав про недорогий електричний дім на колесах Kia.