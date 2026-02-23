Культовий американський спорткар 60-х за $300 000 простояв понад 50 років у гаражі (відео)
У США виявили занедбаний Ford Mustang 1969 року в дуже рідкісній зарядженій версії Boss 429. Колекційне авто не експлуатувалося понад півсторіччя.
Купе Ford Mustang Boss 429 зберігалося у гаражі в Каліфорнії. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Mopar5150.
Власник розповів, що новий Ford Mustang Boss 429 придбав у 1969 році його покійний дядько. Він доволі активно експлуатував авто – брав участь у стрітрейсингу та наїздив 91 тис. км за 5 років.
Утім, у 1974 році Ford Mustang довелося поставити в гараж через зламане коромисло клапана. Рідкісну деталь було важко знайти, а потім власник отримав роботу на Алясці та покинув авто.
Згодом американець вернувся додому, проте так і не відремонтував Ford Mustang до самої смерті в 2025 році. Спорткар він заповів своєму племіннику, а той вирішив знайти нового господаря, який таки відновить авто.
Купе Ford Mustang Boss 429 непогано зберігся – його кузов та салон в пристойному стані. У двигуні бракує карбюратора, проте для реставраторів це не буде проблемою.
Спорткар є рідкісною та дуже дорогою моделлю. Ціна Ford Mustang Boss 429 зараз стартує приблизно з 300 000 доларів.Важливо
Випустили всього 859 купе Ford Mustang Boss 429 1969 року. По суті, це серійна версія авто, яке виступало в чемпіонаті NASCAR.
Головна відмінність Boss 429 від решти Ford Mustang 1969 року – величезний 7,0-літровий V8 на 375 сил. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,8 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год. Крім того, авто оснащене спортивною підвіскою та підсилювачем керма.
