Культовий американський спорткар 60-х за $300 000 простояв понад 50 років у гаражі (відео)

У США виявили занедбаний Ford Mustang 1969 року в дуже рідкісній зарядженій версії Boss 429. Колекційне авто не експлуатувалося понад півсторіччя.

Купе Ford Mustang Boss 429 зберігалося у гаражі в Каліфорнії. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Mopar5150.

Власник розповів, що новий Ford Mustang Boss 429 придбав у 1969 році його покійний дядько. Він доволі активно експлуатував авто – брав участь у стрітрейсингу та наїздив 91 тис. км за 5 років.

Утім, у 1974 році Ford Mustang довелося поставити в гараж через зламане коромисло клапана. Рідкісну деталь було важко знайти, а потім власник отримав роботу на Алясці та покинув авто.

Випустили всього 859 Ford Mustang Boss 429 1969 року Фото: скриншот / YouTube

Згодом американець вернувся додому, проте так і не відремонтував Ford Mustang до самої смерті в 2025 році. Спорткар він заповів своєму племіннику, а той вирішив знайти нового господаря, який таки відновить авто.

Відео дня

Купе Ford Mustang Boss 429 непогано зберігся – його кузов та салон в пристойному стані. У двигуні бракує карбюратора, проте для реставраторів це не буде проблемою.

Спортивне авто непогано збереглося Фото: скриншот / YouTube

Спорткар є рідкісною та дуже дорогою моделлю. Ціна Ford Mustang Boss 429 зараз стартує приблизно з 300 000 доларів.

Важливо

Створений українським графом: копію знаменитого спорткара 30-х продають за $400 000 (фото)

Випустили всього 859 купе Ford Mustang Boss 429 1969 року. По суті, це серійна версія авто, яке виступало в чемпіонаті NASCAR.

Під капотом встановлений 7,0-літровий V8 Фото: скриншот / YouTube

Головна відмінність Boss 429 від решти Ford Mustang 1969 року – величезний 7,0-літровий V8 на 375 сил. Із 4-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,8 с, а максимальна швидкість перевищує 200 км/год. Крім того, авто оснащене спортивною підвіскою та підсилювачем керма.

Між іншим, нещодавно в Україні виявили раритетний мотоцикл "Дніпро" 90-х без пробігу.

Також Фокус розповідав про 34-річний Mercedes W124 у новому стані за $240 000.