Старий 34-річний Mercedes W124 продають за ціною нового Bentley (фото)

У США на аукціон виставили седан Mercedes W124 1992 року. За непоказне авто планують отримати від 180 000 до 240 000 доларів.

Цей Mercedes-Benz 500E W124 — справжній раритет. Подробиці авто розкрили на сайті аукціону Gooding Christies.

Висока ціна Mercedes W124 на рівні нового Bentley Bentayga обумовлена трьома факторами. По-перше, власником седана був відомий американський комік Джеррі Сайнфелд, який є знаним колекціонером авто.

Седан проїхв лише 3750 км Фото: GOODING&COMPANY

По-друге, це капсула часу, адже Джеррі Сайнфелд та наступні власники мало експлуатували седан Mercedes W124. Його пробіг за 34 роки становить усього 3750 км. Авто ідеально збереглося, є і вся оригінальна документація.

По третє, Mercedes 500E W124 — цінна колекційна модель, яку розробили спільно з Porsche. Мало того, саме на заводі Porsche із 1990 по 1995 рік випускали заряджений седан і зібрали 10 479 авто.

Автомобіль добре зберігся Фото: GOODING&COMPANY

Спеціалісти Porsche збільшили потужність 5,0-літрового V8 до 326 к. с., а також доопрацювали ходову та встановили гальма Brembo. Із 4-ступінчастим автоматом седан Mercedes 500E здатен розігнатися до 100 км/год за 6,1 с і розвинути 250 км/год.

Під капотом встановлено 5,0-літровий V8, доопрацьований спеціалістами Porsche Фото: GOODING&COMPANY

Примітно, що зовні авто мало чим відрізняється від стандартного Mercedes W124 — його видають розширені крила та 16-дюймові диски.

