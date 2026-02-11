Старый 34-летний Mercedes W124 продают по цене нового Bentley (фото)

В США на аукцион выставили седан Mercedes W124 1992 года. За невзрачное авто планируют получить от 180 000 до 240 000 долларов.

Этот Mercedes-Benz 500E W124 — настоящий раритет. Подробности авто раскрыли на сайте аукциона Gooding Christies.

Высокая цена Mercedes W124 на уровне нового Bentley Bentayga обусловлена тремя факторами. Во-первых, владельцем седана был известный американский комик Джерри Сайнфелд, который является известным коллекционером авто.

Седан проехал всего 3750 км Фото: GOODING&COMPANY

Во-вторых, это капсула времени, ведь Джерри Сайнфелд и последующие владельцы мало эксплуатировали седан Mercedes W124. Его пробег за 34 года составляет всего 3750 км. Авто идеально сохранилось, есть и вся оригинальная документация.

Важно

Их выпустили всего 11: в Украине появился уникальный кабриолет Mercedes W124 (видео)

В-третьих, Mercedes 500E W124 — ценная коллекционная модель, которую разработали совместно с Porsche. Мало того, именно на заводе Porsche с 1990 по 1995 год выпускали заряженный седан и собрали 10 479 авто.

Відео дня

Автомобиль хорошо сохранился Фото: GOODING&COMPANY

Специалисты Porsche увеличили мощность 5,0-литрового V8 до 326 л. с., а также доработали ходовую и установили тормоза Brembo. С 4-ступенчатым автоматом седан Mercedes 500E способен разогнаться до 100 км/ч за 6,1 с и развить 250 км/ч.

Под капотом установлен 5,0-литровый V8, доработанный специалистами Porsche Фото: GOODING&COMPANY

Примечательно, что внешне авто мало чем отличается от стандартного Mercedes W124 — его выдают расширенные крылья и 16-дюймовые диски.

Ранее Фокус рассказывал о знаменитом суперкаре Lamborghini Countach в новом состоянии.

Также мы сообщали, что Mercedes W126 80-х вернут в производство.