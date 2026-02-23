Культовый американский спорткар 60-х за $300 000 простоял более 50 лет в гараже (видео)

В США обнаружили заброшенный Ford Mustang 1969 года в очень редкой заряженной версии Boss 429. Коллекционное авто не эксплуатировалось более полувека.

Купе Ford Mustang Boss 429 хранилось в гараже в Калифорнии. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Mopar5150.

Владелец рассказал, что новый Ford Mustang Boss 429 приобрел в 1969 году его покойный дядя. Он довольно активно эксплуатировал авто — участвовал в стритрейсинге и наездил 91 тыс. км за 5 лет.

Впрочем, в 1974 году Ford Mustang пришлось поставить в гараж из-за сломанного коромысла клапана. Редкую деталь было трудно найти, а затем владелец получил работу на Аляске и бросил авто.

Выпустили всего 859 Ford Mustang Boss 429 1969 года Фото: скриншот / YouTube

Впоследствии американец вернулся домой, однако так и не отремонтировал Ford Mustang до самой смерти в 2025 году. Спорткар он завещал своему племяннику, а тот решил найти нового хозяина, который таки восстановит авто.

Купе Ford Mustang Boss 429 неплохо сохранился — его кузов и салон в приличном состоянии. В двигателе не хватает карбюратора, однако для реставраторов это не будет проблемой.

Спортивное авто неплохо сохранилось Фото: скриншот / YouTube

Спорткар является редкой и очень дорогой моделью. Цена Ford Mustang Boss 429 сейчас стартует примерно с 300 000 долларов.

Выпустили всего 859 купе Ford Mustang Boss 429 1969 года. По сути, это серийная версия авто, которое выступало в чемпионате NASCAR.

Под капотом установлен 7,0-литровый V8 Фото: скриншот / YouTube

Главное отличие Boss 429 от остальных Ford Mustang 1969 года — огромный 7,0-литровый V8 на 375 сил. С 4-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч. Кроме того, авто оснащено спортивной подвеской и усилителем руля.

