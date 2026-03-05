Бюджетное авто 60-х с пробегом более 700 тыс. км поехало после 30 лет простоя (видео)

В США смогли оживить Plymouth Valiant 1963 года, который не ездил три десятилетия. Пробег авто превышает 700 тыс. км.

Купе Plymouth Valiant прекратили эксплуатировать в 1996 году и его пробег к тому времени достиг 724 тыс. км. О живучем авто рассказали в видео на Youtube-канале The Inevitable Jim.

Владелец Plymouth Valiant рассказал, что автомобиль в 1971 году приобрел его дядя. Он искал себе простое, недорогое и неприхотливое транспортное средство, чтобы ездить на работу. На момент покупки пробег авто составлял 80 тыс. км.

Авто с пробегом 724 тыс. км неплохо сохранилось Фото: скриншот / YouTube

За 25 лет американец проехал на Plymouth Valiant более 640 тыс. км. 2,8-литровая 100-сильная шестерка и 3-ступенчатая автоматическая КПП при этом остались родными. Авто поставили в гараж, где оно и простояло до нашего времени.

За 30 лет простоя двигатель заклинило, а резиновые топливные шланги раскрошились и забили систему. После того, как мотор прочистили, смазали и подали топливо, он сменил завестись.

Двигатель без проблем завелся Фото: скриншот / YouTube

Коробка передач оказалась исправной, поэтому автомобиль поехал и даже разогнался до 105 км/ч. У него исправны система охлаждения и генератор и даже стеклоочистители работают. Теперь Plymouth Valiant 1963 года полностью восстановят до оригинального состояния.

