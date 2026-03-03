Создали для СЕО Samsung: с молотка уйдет уникальный Porsche 80-х в новом состоянии (фото)

В США на аукционе будут продавать единственное в своем роде купе Porsche 928 в тюнинге от RUF. Спортивное авто сделали более роскошным и мощным.

За особый Porsche RUF 928 R планируют получить 400-500 тыс. долларов, ведь он не только уникальный, но и капсула времени. Об авто рассказали на сайте аукциона Gooding Christies.

Купе получило 19-дюймовые диски и карбоново-керамические тормоза Фото: GOODING&COMPANY

Немецкое ателье RUF выполнило тюнинг Porsche 928 для тогдашнего руководителя Samsung Group Ли Кун Хи. Это единственный случай доработки именно модели 928.

Porsche 928 RUF проехал всего 2510 км Фото: GOODING&COMPANY

За основу взяли купе Porsche 928 S4. Внешне авто фактически не изменилось — его выдают только 19-дюймовые диски RUF с низкопрофильной резиной.

Важно

Старший брат Cayenne: новый семиместный кроссовер Porsche бросит вызов BMW X7 и Mercedes GLS

Салон Porsche 928 украсили кожей и алькантарой вишневого цвета. Также установили новый руль, а комплектация включает климат-контроль, круиз-контроль и люк.

Відео дня

Салон украсили дорогой кожей и алькантарой

5,0-литровый V8 доработали и увеличили его мощность с 320 до 360 л. с., а крутящий момент — с 430 до 480 Нм. В паре с двигателем работает 4-ступенчатый автомат. Кроме того, появились карбоново-керамические тормоза.

Мощность 5,0-литрового V8 увеличили до 360 сил Фото: GOODING&COMPANY

Ли Кун Хи мало эксплуатировал Porsche 928, поэтому за 37 лет авто проехало всего 2510 км. Оно в отличном состоянии, а также имеет родные инструкцию, аптечку и домкрат.

Кстати, недавно на аукционе продавали культовый суперкар Porsche Carrera GT 2005 года с пробегом менее 1000 км.

Также Фокус писал, что в Украине выставили на продажу редкий спорткар 2000-х с двигателем Ferrari в новом состоянии.