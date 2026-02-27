Гость из 2000-х: на продажу выставили культовый суперкар Porsche с пробегом 1000 км (фото)

В Майами выставили на аукцион идеально сохранившийся Porsche Carrera GT 2005 года. Знаменитый коллекционный суперкар почти не эксплуатировался.

Ориентировочная цена Porsche Carrera GT составляет 2,2-2,8 миллиона долларов. О суперкаре рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Выпущено всего 1315 Porsche Carrera GT Фото: RM Sotheby’s

Капсула времени Porsche Carrera GT проехала всего 970 км за 21 год и состояние автомобиля фактически новое. В разное время он хранился в коллекциях в США и Великобритании.

В прошлом году суперкар Porsche Carrera GT прошел расширенное техобслуживание с заменой всех жидкостей, фильтров, ремней и свечей зажигания. Кроме того, ему установили новые рычаги подвески и шины Michelin Pilot Sport Cup 2. На все потратили 89 395 долларов.

Салон суперкара отделан кофейной кожей Фото: RM Sotheby’s

Porsche Carrera GT 2005 года очень ценится коллекционерами, ведь это один из самых выдающихся суперкаров своего времени. Всего выпустили всего 1270 таких авто.

Відео дня

Важно

Капсула времени по цене RAV4: в Украине продают спорткар 2000-х с мотором Ferrari (фото)

Суперкар Porsche Carrera GT оснащен 5,7-литровым 612-сильным V10, который изначально создавался для гоночного авто. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Суперкар оснащен 612-сильным V10 Фото: RM Sotheby’s

Этот Porsche Carrera GT имеет кофейный кожаный салон, а также оснащен кондиционером, акустикой Bose с CD-плеером и набором фирменного багажа.

Кстати, на этом же аукционе будет продаваться и знаменитый суперкар Ferrari F40 1992 года с пробегом 1400 км.

Также Фокус рассказывал об уникальном шестидверном Mercedes W124 в новом состоянии.