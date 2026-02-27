Гість із 2000-х: на продаж виставили культовий суперкар Porsche з пробігом 1000 км (фото)

У Маямі виставили на аукціон ідеально збережений Porsche Carrera GT 2005 року. Знаменитий колекційний суперкар майже не експлуатували.

Орієнтовна ціна Porsche Carrera GT складає 2,2-2,8 мільйона доларів. Про суперкар розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Випущено лише 1315 Porsche Carrera GT Фото: RM Sotheby’s

Капсула часу Porsche Carrera GT проїхала усього 970 км за 21 рік і стан автомобіля фактично новий. У різний час він зберігався в колекціях у США та Великій Британії.

Торік суперкар Porsche Carrera GT пройшов розширене техобслуговування із заміною усіх рідин, фільтрів, ременів та свічок запалювання. Крім того, йому встановили нові важелі підвіски та шини Michelin Pilot Sport Cup 2. На все витратили 89 395 доларів.

Салон суперкара оздоблений кофейною шкірою Фото: RM Sotheby’s

Porsche Carrera GT 2005 року дуже цінується колекціонерами, адже це один із найвизначніших суперкарів свого часу. Усього випустили лише 1270 таких авто.

Суперкар Porsche Carrera GT оснащений 5,7-літровим 612-сильним V10, який спочатку створювали для гоночного авто. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 3,9 с, а максимальна швидкість становить 330 км/год.

Суперкар оснащений 612-сильним V10 Фото: RM Sotheby’s

Цей Porsche Carrera GT має кофейний шкіряний салон, а також оснащений кондиціонером, акустикою Bose зі CD-плеєром та набором фірмового багажу.

