Легендарна капсула часу: із молотка піде найвідоміший Ferrari 90-х у новому стані (фото)

У США виставили на аукціон Ferrari F40 1992 року в новому стані. Культовий суперкар є останнім творінням Енцо Феррарі та свого часу був найшвидшим авто у світі.

Капсулу часу Ferrari F40 попередньо оцінили в 4-5 мільйонів доларів. Про автомобіль розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Суперкар є лебединою піснею Енцо Феррарі Фото: RM Sotheby's

За 34 роки суперкар Ferrari F40 проїхав усього 1418 км. Він не лише ідеально зберігся зовні та всередині, але й має рідні шини. Також є оригінальні документи на авто, інструкція та набір інструментів.

Суперкар ідеально зберігся Фото: RM Sotheby's

Це купе Ferrari F40 – одне із останніх у серії. Його придбав у 1992 році мешканець Риму і володів суперкаром до 1999 року. Пізніше авто зберігалося в колекціях у Швеції та США, а в 2025 році отримало нагороду на злеті власників Ferrari у Флориді.

Ferrari F40 цінується колекціонерами, адже це остання модель, створена під керівництвом Енцо Феррарі. До того ж, він доволі рідкісний – із 1987 по 1992 рік зібрали 1315 авто.

478-сильний V8 твін-турбо дозволяє розвивати 324 км/год Фото: RM Sotheby's

А ще суперкар Ferrari F40 свого часу був найшвидшим серійним авто у світі. Він оснащений 2,9-літровим V8 твін-турбо на 478 к. с. і здатен розігнатися до 100 км/год за 4,1 с і розвинути 324 км/год.

До речі, на аукціон виставили ще один знаменитий суперкар 90-х у новому стані — Jaguar XJ220, який теж відзначився світовим рекордом швидкості.

