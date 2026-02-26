Легендарная капсула времени: с молотка уйдет самый известный Ferrari 90-х в новом состоянии (фото)

В США выставили на аукцион Ferrari F40 1992 года в новом состоянии. Культовый суперкар является последним творением Энцо Феррари и в свое время был самым быстрым авто в мире.

Капсулу времени Ferrari F40 предварительно оценили в 4-5 миллионов долларов. Об автомобиле рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Суперкар является лебединой песней Энцо Феррари Фото: RM Sotheby's

За 34 года суперкар Ferrari F40 проехал всего 1418 км. Он не только идеально сохранился снаружи и внутри, но и имеет родные шины. Также есть оригинальные документы на авто, инструкция и набор инструментов.

Суперкар идеально сохранился Фото: RM Sotheby's

Это купе Ferrari F40 — одно из последних в серии. Его приобрел в 1992 году житель Рима и владел суперкаром до 1999 года. Позже авто хранилось в коллекциях в Швеции и США, а в 2025 году получило награду на слете владельцев Ferrari во Флориде.

Ferrari F40 ценится коллекционерами, ведь это последняя модель, созданная под руководством Энцо Феррари. К тому же, он довольно редкий — с 1987 по 1992 год собрали 1315 авто.

478-сильный V8 твин-турбо позволяет развивать 324 км/ч Фото: RM Sotheby's

А еще суперкар Ferrari F40 в свое время был самым быстрым серийным авто в мире. Он оснащен 2,9-литровым V8 твин-турбо на 478 л. с. и способен разогнаться до 100 км/ч за 4,1 с и развить 324 км/ч.

Кстати, на аукцион выставили еще один знаменитый суперкар 90-х в новом состоянии — Jaguar XJ220, который тоже отметился мировым рекордом скорости.

Также Фокус писал, что в Украине по цене Toyota RAV4 продается редкая капсула времени 2005 года с двигателем Ferrari.