Створили для СЕО Samsung: із молотка піде унікальний Porsche 80-х у новому стані (фото)
У США на аукціоні продаватимуть єдине у своєму роді купе Porsche 928 в тюнінгу від RUF. Спортивне авто зробили розкішнішим та потужнішим.
За особливий Porsche RUF 928 R планують отримати 400-500 тис. доларів, адже він не лише унікальний, а й капсула часу. Про авто розповіли на сайті аукціону Gooding Christies.
Німецьке ательє RUF виконало тюнінг Porsche 928 для тодішнього керівника Samsung Group Лі Кун Хі. Це єдиний випадок доопрацювання саме моделі 928.
За основу взяли купе Porsche 928 S4. Зовні авто фактично не змінилося – його видають лише 19-дюймові диски RUF із низько профільною гумою.Важливо
Салон Porsche 928 оздобили шкірою та алькантарою вишневого кольору. Також встановили нове кермо, а комплектація включає клімат-контроль, круїз-контроль та люк.
5,0-літровий V8 доопрацювали та збільшили його потужність із 320 до 360 к. с., а крутний момент – із 430 до 480 Нм. У парі з двигуном працює 4-ступінчастий автомат. Крім того, з’явилися карбоново-керамічні гальма.
Лі Кун Хі мало експлуатував Porsche 928, тому за 37 років авто проїхало усього 2510 км. Воно в чудовому стані, а також має рідні інструкцію, аптечку та домкрат.
До речі, недавно на аукціоні продавали культовий суперкар Porsche Carrera GT 2005 року з пробігом менш ніж 1000 км.
Також Фокус писав, що в Україні виставили на продаж рідкісний спорткар 2000-х із двигуном Ferrari у новому стані.