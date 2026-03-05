Бюджетне авто 60-х із пробігом понад 700 тис. км поїхало після 30 років простою (відео)

У США змогли оживити Plymouth Valiant 1963 року, який не їздив три десятиріччя. Пробіг авто перевищує 700 тис. км.

Купе Plymouth Valiant припинили експлуатувати в 1996 році і його пробіг на той час сягнув 724 тис. км. Про живуче авто розповіли у відео на Youtube-каналі The Inevitable Jim.

Власник Plymouth Valiant розповів, що автомобіль у 1971 році придбав його дядько. Він шукав собі простий, недорогий та невибагливий транспортний засіб, щоб їздити на роботу. На момент купівлі пробіг авто складав 80 тис. км.

Авто з пробігом 724 тис. км непогано збереглося Фото: скриншот / YouTube

За 25 років американець проїхав на Plymouth Valiant понад 640 тис. км. 2,8-літрова 100-сильна шістка та 3-ступінчаста автоматична КПП при цьому залишилися рідними. Авто поставили в гараж, де воно і простояло до нашого часу.

За 30 років простою двигун заклинило, а гумові паливні шланги розкришилися і забили систему. Після того, як мотор прочистили, змастили та подали пальне, він змін завестися.

Двигун без проблем завівся Фото: скриншот / YouTube

Коробка передач виявилася справною, тому автомобіль поїхав і навіть розігнався до 105 км/год. У нього справні система охолодження та генератор і навіть склоочисники працюють. Тепер Plymouth Valiant 1963 року повністю відновлять до оригінального стану.

