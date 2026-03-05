Бюджетне авто 60-х із пробігом понад 700 тис. км поїхало після 30 років простою (відео)
У США змогли оживити Plymouth Valiant 1963 року, який не їздив три десятиріччя. Пробіг авто перевищує 700 тис. км.
Купе Plymouth Valiant припинили експлуатувати в 1996 році і його пробіг на той час сягнув 724 тис. км. Про живуче авто розповіли у відео на Youtube-каналі The Inevitable Jim.
Власник Plymouth Valiant розповів, що автомобіль у 1971 році придбав його дядько. Він шукав собі простий, недорогий та невибагливий транспортний засіб, щоб їздити на роботу. На момент купівлі пробіг авто складав 80 тис. км.
За 25 років американець проїхав на Plymouth Valiant понад 640 тис. км. 2,8-літрова 100-сильна шістка та 3-ступінчаста автоматична КПП при цьому залишилися рідними. Авто поставили в гараж, де воно і простояло до нашого часу.
За 30 років простою двигун заклинило, а гумові паливні шланги розкришилися і забили систему. Після того, як мотор прочистили, змастили та подали пальне, він змін завестися.
Коробка передач виявилася справною, тому автомобіль поїхав і навіть розігнався до 105 км/год. У нього справні система охолодження та генератор і навіть склоочисники працюють. Тепер Plymouth Valiant 1963 року повністю відновлять до оригінального стану.
